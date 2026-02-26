Magyar autópiac: továbbra is erős a SUV-ok dominanciája

A BYD előretörése és a Tesla visszaesése az autópiacon nem csupán számok kérdése: ez a gyártói értékesítési stratégiák változásának, a helyi jelenlét növelésének, valamint a vásárlói bizalom erősödésének köszönhető.

Autópiaci átrendeződés – BYD Tang SUV elektromos autó / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Autópiac – hagyományos szereplők és új kihívók

A magyar piacon hosszú ideje a japán, német, cseh, dél‑koreai és amerikai márkák alkotják az élmezőnyt. 2025-ben a Toyota – immáron negyedjére – piacvezető lett az új személyautók és kishaszongépjárművek piacán. Tavaly 16 635 db Toyota-emblémás gépjármű talált gazdára, amellyel a márka részesedése immáron 10,87 százalékot tesz ki a teljes piacból. A Suzuki pedig a személyautó szegmensben húzta be az első helyet, mivel 14 285 darab autót értékesített, amivel 11,04 százalékos piaci részesedésre tett szert.

Mindez jól demonstrálja, hogy a megbízhatóság és a márkaismertség, valamint a széles modellválaszték továbbra is fontos hívószó a magyar vásárlók számára. Ugyanakkor a Škoda folyamatos növekedése azt jelzi, hogy a családi és flottaautók terén továbbra is van helye a kombiknak és a szedánoknak. A cseh gyártó 11 373 darab gépkocsit értékesített tavaly idehaza, amiben minden bizonnyal a márka 130 éves évfordulója is szerepet játszott.

Ezzel párhuzamosan feltűnő a BYD gyors növekedése: két év alatt gyakorlatilag a semmiből a hazai elektromos piac élmezőnyébe lépett. 2024-ben még csak 17 darab elektromos személyautót adták át idehaza, tavaly viszont már 2412 új személyautót helyeztek forgalomba. (A Tesla 171 darabbal kevesebbet, 1834 darab új autót adott el.)

Ez a látványos fejlődés a hazai szalonnyitásoknak köszönhető. A vásárlók egyébként is egyre nyitottabbak a kínai gyártók által képviselt kiváló ár-érték arányra, továbbá az elektromos technológiára. A Tesla eladásainak csökkenése ugyanakkor rávilágít arra, hogy a prémium elektromos márkák sem vehetik biztosra a folyamatos növekedést: a helyi jelenlét, a szolgáltatási hálózat és az árpolitika mind meghatározó tényezők.

BYD SEAL 6 DM hibrid autó / Fotó: Vémi Zoltán

Fogyasztói preferenciák

A magyar vásárlók egyértelműen a kisméretű városi szabadidő autókat (B-SUV) és a közepes méretű SUV-okat (C-SUV) keresik. Előbbiből 33 534 darab, utóbbiból pedig 31 960 darab fogyott idehaza a tavalyi évben. Miért szeretik a magyarok ezt a kategóriát?