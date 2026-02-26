Deviza
magánszektor
Kuba
olaj

Washington bárdja Kuba felett: váratlan engedményt tett Trump, életmentő engedély érkezett az olajimportra

Engedékeny a washingtoni pénzügyminisztérium. Csak Kuba magánszektora importálhat olajat, ami életmentő lehet az egyre fontosabb ágazat számára.
M. Cs.
2026.02.26., 10:40

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy engedélyt ad venezuelai olaj eladására Kuba számára – de csak a magánszektornak, hogy enyhüljön a szigetországot sújtó súlyos üzemanyaghiány. A tárca azonban hangsúlyozta, hogy a hadsereg vagy más kormányzati intézmények nem részesülhetnek ezekből a potenciális üzletekből.

Kuba
Kuba elsötétült az üzemanyaghiány miatt / Fotó: AFP

Ez némi könnyebbséget jelenthet az ország számára, amelynek több mint negyed századon keresztül Venezuela volt a legfőbb olaj- és üzemanyag-beszállítója.

Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj amerikai kézbe vételével azonban Kuba többé sem olajat, sem pénzt nem kap Caracastól, és Donald Trump elnök vámokkal is megfenyegette azokat, akik energiahordozót szállítanak Kubába, sarokba szorítva ezzel Mexikót.
A szigetországban már kerozin sincs, ezért a külföldi légitársaságok törölték a járataikat, kimentették az ott rekedt turistákat.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a pénzügyminisztérium arra is emlékeztetett, hogy 

különleges engedélyek alapján néhány amerikai cég eddig is szállíthatott bizonyos mennyiségű olajipari terméket, például dízelt Kubába.

Kuba gazdasága az összeomlás szélén, nincs pénz olajra

A venezuelai olajexport zömét most a Vitol és a Trafigura kereskedőház bonyolítja, amely több millió hordónyit adott el az Egyesült Államokba, Európába és Indiába, de a Reuters tudósítása szerint még többmilliónyi vár vevőre a karibi terminálok raktáraiban.

Hiába azonban Washington váratlan engedékenysége, kérdés, hogy a kubai cégek meg tudják-e fizetni a venezuelai olajat. Az ország gazdaságilag az összeomlás szélén áll, és évek óta nem tud az azonnali piacon energiahordozót vásárolni.

Az összeomlás szélén a gazdaság / Fotó: AFP

A kubai kormányon nem fog múlni a dolog, a súlyos energiahiány enyhítése érdekében már engedélyezte februárban a mikro-, kis- és közepes vállalatok számára az üzemanyagimportot.

„Szükséges rossznak” tekintik a magánszektort

Az üzemanyagot és áramot a szigetországban állami cégek biztosítják – már amikor van –, de magán-légitársaságok és egyéb cégek is a fogyasztók közé tartoznak.

Kubában ugyan a kommunista vezetés még mindig „szükséges rossznak” tekinti a magánszektort, de az jelentősen fejlődött az elmúlt években.

A Caribbean Council tavaly szeptemberi jelentése szerint, az 1959-es forradalom óta valószínűleg először, 

2024-ben már a magánszektor adta a kiskereskedelmi és szolgáltatási szektor 55 százalékát.

Ez az arány 2023-ban 44 százalék volt.

A hivatalos adatok szerint a négymilliós kubai munkaerő majdnem fele, 1,6 millió ember dolgozik a magánszektorban.

A magánvállalkozásokat 1968-ban tiltották be, majd 1991, a Szovjetunió összeomlása után engedélyezték ismét, miután Kuba elveszítette legfőbb támogatóját.

Azzal főznek, amivel tudnak / Fotó: AFP

Ez azonban a gazdaságon keveset segített, 2000 és 2005 között 11 százalékkal zsugorodott a Reuters tudósítása szerint a gyakori áramkimaradások, az áruhiány és a magas infláció miatt.

Emberek fogak meghalni ebben a válságban

„A magánimport jelentheti a különbséget a brutális humanitárius válság és a totális humanitárius katasztrófa között – mondta a WSJ-nek Aldo Álvarez, a Mercatoria élelmiszer-importőr és -elosztó tulajdonosa. – Emberek fognak meghalni ebben a válságban, de így talán kevesebben” – tette hozzá.

A lap szerint jelenleg csak minimális mennyiségben érkezik üzemanyag a szigetországba, kevesebb mint százezer gallon (380 ezer liter), kis tartálykonténerekben.

Emberek fognak meghalni a válság következtében / Fotó: AFP

Az amerikai haditengerészet és parti őrség nyomon követi és üldözi azokat a tankereket, amelyekről feltételezi, hogy olajat szállítanak Kubába, és gondoskodik róla, hogy ne osonhassanak be titokban a havannai kikötőbe.

A kubai kormány ugyan próbál üres tankereket küldeni olajért olyan szokatlan helyekre, mint például a Venezuelától délre fekvő Curacao szigete, de ezek a kétségbeesett kísérletek eddig sikertelennek bizonyultak.

Az amerikai parti őrség lekapcsolt egy kolumbiai olajjal teli hajót is alig hetven mérföldre (130 kilométerre) a szigetországtól.

Nem érkeznek a rokoni segélycsomagok

Egy feltöltött kubai tanker február eleje óta várja venezuelai vizeken, hogy kihajózhasson. Szerdán megszakította az útját a hongkongi zászló alatt hajózó Sea Horse az Atlanti-óceánon, amelynek valószínűleg szintén a szigetország volt a célállomása.

Nincs üzemanyag, ha pedig mégis, akkor megfizethetetlen / Fotó: AFP

Kubában ma már gyakorlatilag lehetetlen üzemanyagot vásárolni, ha mégis van, akkor negyven dollárt kérnek egy gallonért.

Ha sürgősen nem oldódik meg az energiahiány, akkor teljesen tönkremegy a sziget magánszektora,

ami mintegy tízezer kisvállalkozást jelent. Az ágazat hivatalos adatok szerint tavaly majdnem egymilliárd dollár értékben importált élelmiszert és egyéb árucikkeket.

Az üzemanyaghiány lelassította a külföldön élő rokonok által a szigetere küldött csomagok, 

  • élelmiszerek, 
  • gyógyszerek 
  • és generátorok 

kézbesítését is, pedig létfontosságú mentőövet jelentenek.

A korábbi két hét helyett most akár 60 napos késéssel érkeznek, de szinte lehetetlenné válik eljuttatni ezeket a célállomásukra.


 

