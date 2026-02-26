Washington bárdja Kuba felett: váratlan engedményt tett Trump, életmentő engedély érkezett az olajimportra

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy engedélyt ad venezuelai olaj eladására Kuba számára – de csak a magánszektornak, hogy enyhüljön a szigetországot sújtó súlyos üzemanyaghiány. A tárca azonban hangsúlyozta, hogy a hadsereg vagy más kormányzati intézmények nem részesülhetnek ezekből a potenciális üzletekből.

Kuba elsötétült az üzemanyaghiány miatt / Fotó: AFP

Ez némi könnyebbséget jelenthet az ország számára, amelynek több mint negyed századon keresztül Venezuela volt a legfőbb olaj- és üzemanyag-beszállítója.

Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj amerikai kézbe vételével azonban Kuba többé sem olajat, sem pénzt nem kap Caracastól, és Donald Trump elnök vámokkal is megfenyegette azokat, akik energiahordozót szállítanak Kubába, sarokba szorítva ezzel Mexikót.

A szigetországban már kerozin sincs, ezért a külföldi légitársaságok törölték a járataikat, kimentették az ott rekedt turistákat.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a pénzügyminisztérium arra is emlékeztetett, hogy

különleges engedélyek alapján néhány amerikai cég eddig is szállíthatott bizonyos mennyiségű olajipari terméket, például dízelt Kubába.

Kuba gazdasága az összeomlás szélén, nincs pénz olajra

A venezuelai olajexport zömét most a Vitol és a Trafigura kereskedőház bonyolítja, amely több millió hordónyit adott el az Egyesült Államokba, Európába és Indiába, de a Reuters tudósítása szerint még többmilliónyi vár vevőre a karibi terminálok raktáraiban.

Hiába azonban Washington váratlan engedékenysége, kérdés, hogy a kubai cégek meg tudják-e fizetni a venezuelai olajat. Az ország gazdaságilag az összeomlás szélén áll, és évek óta nem tud az azonnali piacon energiahordozót vásárolni.

Az összeomlás szélén a gazdaság / Fotó: AFP

A kubai kormányon nem fog múlni a dolog, a súlyos energiahiány enyhítése érdekében már engedélyezte februárban a mikro-, kis- és közepes vállalatok számára az üzemanyagimportot.

„Szükséges rossznak” tekintik a magánszektort

Az üzemanyagot és áramot a szigetországban állami cégek biztosítják – már amikor van –, de magán-légitársaságok és egyéb cégek is a fogyasztók közé tartoznak.