Indul az új modell gyártása a kecskeméti Mercedesben, már tesztelik a prototípust – ez mindent megváltoztat, Szijjártó Péter 1 millió autós bejelentést tett

A kecskeméti Mercedes-gyár a korábbi fejlesztések nyomán globális léptékben is kiemelkedő pozícióba került – számolt be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető elmondta, hogy a teljes beüzemelést követően az üzemben évente akár 350 ezer jármű is készülhet, amivel a gyár a világ második legnagyobb Mercedes-termelő egységévé vált.

Szijjártó Péter: kecskeméti Mercedes-gyár a korábbi fejlesztések nyomán globális léptékben is kiemelkedő pozícióba került / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kapacitásbővülés a foglalkoztatásban is kézzelfogható: az alkalmazottak száma ötezer fő fölé emelkedett, ami a magyar feldolgozóiparon belül is jelentős munkaerő-koncentrációt jelent. A növekedés egyben a beszállítói hálózat számára is stabil, hosszú távú megrendelési környezetet biztosít. A termelési portfólió is bővül: Kecskeméten már megkezdődött a GLB-modellek gyártása, és a tervek szerint hamarosan elindul az A osztály gyártása is. Ez a modellmixbővítés tovább erősíti a gyár szerepét a Mercedes európai termelési struktúráján belül, és hozzájárul a kihasználtság tartós fenntartásához.

A Mercedes bővítésével hatalmas mérföldkövet léphetünk át

A bejegyzés szerint a kecskeméti üzem tevékenysége immár nem korlátozódik kizárólag a gyártásra. A közeljövőben kutatás-fejlesztési feladatok is megjelennek, mivel hamarosan megkezdődik a prototípusok

tesztelése

és fejlesztése.

Ez a lépés magasabb hozzáadott értékű funkciókat hoz Magyarországra, és erősíti az ország pozícióját az autóipari értéklánc felsőbb szintjein. Szijjártó Péter kiemelte:

A Mercedes kecskeméti bővítése jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan elérje az évi egymilliós autógyártási kapacitást.

Ez a volumen európai összevetésben is élmezőnynek számít, és a magyar autóipart a kontinens meghatározó szereplői közé emeli. A beruházások és a termelési kapacitások bővülése a gazdaságpolitikai célok szempontjából is kulcsfontosságú: az autóipar továbbra is a magyar export és ipari teljesítmény egyik fő pillére. A kecskeméti Mercedes-gyár fejlődése így nemcsak vállalati, hanem nemzetgazdasági szinten is stratégiai jelentőségű.