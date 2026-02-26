Gulyás Gergely: Zelenszkij tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, a Tisza Párt az ukránok minden lépéséről tudott

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart kormányinfót csütörtök délelőtt. Szerdán ülésezett a kormány, ahol döntés született arról, hogy megerősítik a hazai kritikus energiainfrasruktúrák védelmét. A kormány információi szerint újabb barátságtalan lépésekre készülhetnek az ukránok, akik továbbra sem akarják újradítani a Barátság kőolajvezetéket.

Kormányinfó: jönnek a kormány bejelentései, újabb részletek derülhetnek ki az ukránok beavatkozásáról / Fotó: Balogh Zoltán / MTI