Gulyás Gergely: Zelenszkij tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, a Tisza Párt az ukránok minden lépéséről tudott

2026.02.26., csütörtök 09:34
Frissítve: 2026.02.26., csütörtök 10:13
Fotó: MTI
kormányinfó
gulyás gergely
Barátság kőolajvezeték
Összefoglaló:

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart kormányinfót csütörtök délelőtt. Szerdán ülésezett a kormány, ahol döntés született arról, hogy megerősítik a hazai kritikus energiainfrasruktúrák védelmét. A kormány információi szerint újabb barátságtalan lépésekre készülhetnek az ukránok, akik továbbra sem akarják újradítani a Barátság kőolajvezetéket.

kormányinfó
Kormányinfó: jönnek a kormány bejelentései, újabb részletek derülhetnek ki az ukránok beavatkozásáról / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

