Orbán Viktor: Zelenszkij, azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!

Orbán Viktor nyílt videóban üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A miniszterelnök a csütörtökön Faceookon közétett videójában arra szólította fel az ukrán vezetőt, hogy ne veszélyeztesse a magyar energiabiztonságot, és hagyjon fel a magyarellenes politikájával.

Orbán Viktor nyílt videóban üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek / Fotó: AFP

A miniszterelnök személyes megszólításban arról beszélt, hogy Zelenszkij négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba, amihez már megnyerte Brüsszelt és a magyar ellenzéket.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök lépései a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítja, hogy változtasson magyarellenes politikáján. Szerinte: „Mi magyarok nem tehetünk arról, hogy Ukrajna nehéz helyzetbe került.”

Nem akarunk részt venni a háborúban, nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért sem. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

„Több tiszteletet Magyarországnak!” – zárta sorait a kormányfő.

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek, most bárki elolvashatja: az ukrán elnök kőkemény felszólítást kapott – „Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket”

A miniszterelnök videós felszólítása nem sokkal azután érkezett, hogy nyílt levelet írt Zelenszkijnek ugyancsak a Facebook-oldalán. A csütörtök reggeli levelében ugyanazt fogalmazta meg, mint amit a videóban is.

„Tisztelt Elnök úr! Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz–ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem indul újra február 26-án a Barátság kőolajvezeték, hiába állította ezt a szlovák fél – ukrán források szerint nincs döntés a tranzit helyreállításáról. A vita újabb fejezetet nyit az orosz olajszállítások körülötti feszültségben, amely Szlovákiát és Magyarországot is közvetlenül érinti.