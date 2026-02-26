Brutálisan megugorhatott az OTP lakáshitel-állománya az Otthon Start program hatására, rekordosztalékra számíthatnak a részvényesek

Az OTP Bank március 6-án, pénteken, piacnyitás előtt teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését. Egyebek között a várható pénzügyi eredményekről, az osztalék mértékéről, valamint az Otthon Start program hatásáról is kérdeztük Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét.

Rekordévet zárhatott az OTP / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Hogyan alakulhattak az OTP Bank főbb sorai a negyedik negyedévben, illetve az egész évben?

Várakozásaink szerint csoportszinten a bank az előző év azonos időszakához képest megközelítőleg 6 százalékkal tudta növelni a nettó bevételeit. A negyedik negyedéves működési költségek jelentősebb növekedése mögött a gödöllői kastély felújítására egy összegben elkönyvelt 20 milliárd forint állt, amit a kockázati költségek várható csökkenése csak korlátozottan tudott kompenzálni.

A korrigált nettó bevétel esetében 20 százalék körüli növekedésre számítunk, azaz meghaladja a 280 milliárd forintot.

Az előző év egészét tekintve, arra számítunk, hogy a nettó bevételek 11 százalékkal nőttek, aminek elsődleges mozgatója a hitelportfolió bővülése volt, miközben csoport szinten a nettó kamatmarzs folyamatosan csökkenhetett az év során. A működési költségek 10 százalék körüli növekedése és a megnövekedett céltartalék képzés – elsősorban az orosz piacokon kihelyezett hitelek miatt – negatív hatásainak következtében arra számítunk, hogy

a nettó korrigált nyereség körülbelül 7 százalékkal nőtt, meghaladva az 1100 milliárd forintot.

Azon belül hogyan teljesíthetett a core, azaz a hazai üzletág, milyen szerepe volt benne az Otthon Start programnak?

A magyarországi core üzletág negyedik negyedéves teljesítményét az Otthon Start programból eredő hitelportfólió-növekedés határozhatta meg.

A harmadik negyedéves jelentésben a szeptemberi hónapra vonatkozó 99 milliárd forintnyi Otthon Start-igénylésből arra lehet következtetni, hogy a negyedik negyedévben megközelítőleg 400 milliárd forintnyi új lakáshitel kihelyezésére kerülhetett sor a programon keresztül.

Emellett, a magyarországi működést az is támogathatta, hogy az elmúlt negyedévek során a kamatmarzs folyamatosan bővült, növelve a nettó bevételek mértékét.