Deviza
EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04% EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 094,24 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 800,96 -0,17% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 698,02 -0,86% BUX128 094,24 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 800,96 -0,17% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 698,02 -0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
előzetes
bank
OTP

Brutálisan megugorhatott az OTP lakáshitel-állománya az Otthon Start program hatására, rekordosztalékra számíthatnak a részvényesek

Történelmi csúcsra emelkedhetett tavaly a bank csoportszintű profitja. Az OTP Bank hazai üzletágának eredményeit pedig egyértelműen az Otthon Start program határozhatta meg, több százmilliárd forint új lakáshitelt helyezhettek ki a negyedik negyedévben – mondta el a Világgazdaságnak Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.
Murányi Ernő
2026.02.26, 10:55
Frissítve: 2026.02.26, 11:23

Az OTP Bank március 6-án, pénteken, piacnyitás előtt teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését. Egyebek között a várható pénzügyi eredményekről, az osztalék mértékéről, valamint az Otthon Start program hatásáról is kérdeztük Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét.

Sign,Of,The,Otp,Bank,In,Tirana,,Albania,,Dec,7,
Rekordévet zárhatott az OTP / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Hogyan alakulhattak az OTP Bank főbb sorai a negyedik negyedévben, illetve az egész évben?

Várakozásaink szerint csoportszinten a bank az előző év azonos időszakához képest megközelítőleg 6 százalékkal tudta növelni a nettó bevételeit. A negyedik negyedéves működési költségek jelentősebb növekedése mögött a gödöllői kastély felújítására egy összegben elkönyvelt 20 milliárd forint állt, amit a kockázati költségek várható csökkenése csak korlátozottan tudott kompenzálni. 

A korrigált nettó bevétel esetében 20 százalék körüli növekedésre számítunk, azaz meghaladja a 280 milliárd forintot.

Az előző év egészét tekintve, arra számítunk, hogy a nettó bevételek 11 százalékkal nőttek, aminek elsődleges mozgatója a hitelportfolió bővülése volt, miközben csoport szinten a nettó kamatmarzs folyamatosan csökkenhetett az év során. A működési költségek 10 százalék körüli növekedése és a megnövekedett céltartalék képzés – elsősorban az orosz piacokon kihelyezett hitelek miatt – negatív hatásainak következtében arra számítunk, hogy 

a nettó korrigált nyereség körülbelül 7 százalékkal nőtt, meghaladva az 1100 milliárd forintot.

Azon belül hogyan teljesíthetett a core, azaz a hazai üzletág, milyen szerepe volt benne az Otthon Start programnak?

A magyarországi core üzletág negyedik negyedéves teljesítményét az Otthon Start programból eredő hitelportfólió-növekedés határozhatta meg. 

A harmadik negyedéves jelentésben a szeptemberi hónapra vonatkozó 99 milliárd forintnyi Otthon Start-igénylésből arra lehet következtetni, hogy a negyedik negyedévben megközelítőleg 400 milliárd forintnyi új lakáshitel kihelyezésére kerülhetett sor a programon keresztül. 

Emellett, a magyarországi működést az is támogathatta, hogy az elmúlt negyedévek során a kamatmarzs folyamatosan bővült, növelve a nettó bevételek mértékét. 

A költségoldalon ugyanakkor a magyarországi operáció felel a bankcsoport több központi funkciójának ellátásáért is, ami a bank jelentései alapján kedvezőtlenebb képet mutat, mint amennyire az itthoni eredmények indokolnának.

Hogy mehetett a csoportnak Ukrajnában és Oroszországban?

Az OTP működése kismértékű az ukrán piacon, ezért a hatása nem jelentős a csoport egészére nézve. Oroszországban viszont az elmúlt negyedévek során jelentősen megnőtt a hitelek aránya, és 2024 év végéhez képest várhatóan több mint 50 százalékkal magasabb lesz a személyi kölcsönök hitelállománya. 

Ez egyfelől magas kamatbevételt jelent, másfelől növeli a bank által elhatárolt céltartalékképzést. Tovább bonyolítja a képet az orosz nyereségességgel kapcsolatban az a tény, hogy az OTP továbbra is csak az orosz állam engedélyével tudja a hazahozni a profitot.

Mennyi lehet az osztalék? Az eddigi történelmi rekordot tavaly fizette a bank, az részvényenként 995,7 forint volt.

Várakozásaink szerint, az egy részvényre jutó osztalék részvényenként 1050 forint körül alakulhat a 2025-ös eredmények tükrében.

 OTP részvény
OTP részvény14:05:30
Árfolyam: 40 340 HUF +330 / +0,82 %
Forgalom: 4 778 551 590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Érintheti az OTP részvényeit az MI-pánik? Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban időnként a bankrészvények is esnek egy kiadósat emiatt.

A mesterségesintelligencia- (MI) körül kialakuló, napi szintű hangulatváltozás az OTP árfolyamára is hatással van. Ezt elsősorban a befektetők tőkeallokálása és az általuk elvárt hozam mértéke mozgatja. Azonban azt mondhatjuk, hogy az OTP az üzleti modelljéből adódóan csak kismértékben van közvetlenül kitéve ennek a jelenségnek, mivel bevételei nagy része továbbra is lakossági jellegű hitelezésből és díjakból származik.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu