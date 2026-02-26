Deviza
Nő a feszültség a Közel-Keleten, és ez az arany csillogását is visszahozza

A dollár iránti gyengülő bizalom árnyékában a nemesfémek jelentik a biztos menedéket. Az arany a feszültségek hatására újra felfelé kúszik.
K. B. G.
2026.02.26, 11:06
Frissítve: 2026.02.26, 11:25

A gyengülő dollár és a biztos menedék iránti vágy ismét előtérbe helyezte a nemesfémeket, így csütörtök reggel emelkedett az arany ára, és mintegy 0,4 százalékos emelkedés után az unciánként 5200 dolláros szintet közelítette.

arany, aranytartalék, aranyvásárlás nemesfém, árfolyam Lengyelország
Az arany a biztos menedék sok befektető szerint / Fotó: Shutterstock AI

Számos tényező szól az arany mellett

Bár csütörtökön az ezüst, a platina és a palládium árfolyama gyengült, a három kevésbé népszerű nemesfém árfolyama szerdán háromhetes csúcsot ért el. A Reuters idézi az OCBC stratégáját, Christopher Wongot, aki szerint 

az árak alakulása a vámok okozta bizonytalanságot és a geopolitikai aggodalmakat tükrözi, valamint a gyengébb dollárt.

Az amerikai vámok 10 százalékról 15 százalékra vagy magasabb szintre erősödhetnek a közeljövőben egyes országok számára Jamieson Greer amerikai kereskedelmi megbízott szerint, ám a politikus nem nevezett meg országokat, vagy árult el további részleteket. Mindeközben a gyengébb dollár olcsóbbá teszi az aranyat más devizák tulajdonosai számára.

A piacok jelenleg három amerikai kamatvágást áraznak idén, ám nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. A magyar idő szerint délután érkező amerikai elbocsátási adatok némi fényt deríthetnek a kamatpályára. 

Ugyancsak csütörtökön tartják az amerikai–iráni tárgyalások legújabb fordulóját az iráni atomprogramról szóló vitában, ami segíthet megelőzni az amerikai légicsapásokat a perzsa ország ellen, miután az Egyesült Államok jelentős erőket vont össze a térségben.

