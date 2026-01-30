Reagált az NGM a GDP-adatokra: kiderült, hogyan előzték meg a bajt

„A háború visszafogja a gazdasági növekedést a kormány ennek ellensúlyozása érdekében békegazdaságot épít” – fogalmaz a nemzetgazdasági minisztérium.

Fotó: Shutterstock

A minisztérium közlése szerint az orosz–ukrán háború elhúzódása visszafogja a gazdasági növekedést. Azt is közölte, hogy a kormány a belgazdaságra képes hatni, a fogyasztásösztönző kormányzati intézkedések eredményeképpen

tavaly öt százalékkal bővült a fogyasztás, ami két százalékponttal húzta fel a GDP teljesítményét.

„Ezen kormányzati intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett lépni. A kormány így képes volt arra, hogy a háború és a gyenge német gazdaság negatív hatásait ellensúlyozza” – írja a nemzetgazdasági minisztérium.

Azt is közölte, hogy a fogyasztás élénkítése és a nettó reáljövedelmek emelése érdekében a kormány

emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések),

csökkenti az adókat (például a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása)

és fellép az áremelésekkel szemben (például árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése).

A magyar gazdaság teljesítményéhez a tovább élénkülő fogyasztás, majd egyre erőteljesebben az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése járulhat hozzá. Mindezt a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, a 150 új gyár program, valamint a 90 milliárdos kkv-adócsökkentés és az éttermeket segítő 100 milliárd forintos akcióterv is támogatja.

Csalódottak az elemzők a vártnál gyengébb GDP miatt

Idén már gyorsabb növekedésre számítanak Magyarországon az elemzők a tavalyi csalódást keltő GDP-adatok után, bár az áthúzódó hatások miatt egyáltalán nem jött jókor a vártnál rosszabb negyedik negyedéves növekedési szám. Emiatt több elemző már jelezte, hogy lefelé húzza az idei növekedési várakozását.

„A magyar gazdaság továbbra is alacsony növekedési szinten van, bár nincsen recesszió, de az érdemi növekedés továbbra is hiányzik” – így kommentálta a KSH adatait Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.