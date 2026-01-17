Ideje felkészülni rá: probléma lehet a győri Audi-gyárral, egy másik nagy beruházás pótolhatja a visszaesést – megszólalt Orbán Viktor
Némiképp talán váratlanul kardinális gazdasági kérdések is napirendre kerültek szombaton, a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában. Az itt felszólaló Orbán Viktor egy kérdésre fontos megjegyzéseket tett a járműgyártás, azon belül is a magyarországi ágazat helyzetéről. Így tért ki a győri Audi-gyár jövőjére is.
A miniszterelnök természetesen számos más témában is megnyilvánult. Ismertette a következő kormányzati ciklus programját:
- egymilliós átlagfizetés,
- 400 ezres minimálbér,
- a 14. havi nyugdíj teljes kifizetése,
- új agrárgazdaság,
- teljes energiafüggetlensége
- és a mesterséges intelligencia lehetőségeinek beépítése,
ezeket akarja elérni a kormányoldal. "Az a nagy terv, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek" – fogalmazott.
Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy minden nagyívű jövőbeli terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból, a "pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak", meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást és a családalapú társadalmat.
Szerinte ugyanis Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. A háború nagyon közel van és kopogtat az ajtón, leginkább azért, mert a fizikai tere a szomszédos országban van. Megismételte, hogy
- az európaiak eddig 193 milliárd eurót adtak Ukrajnának,
- most odaadnak 90 milliárdot két évre,
- és az ukránok beadták az igényt 800 milliárd euróra az ország fenntartására a következő tíz évre, amiben a biztonsági és katonai költségek még nem szerepelnek, az majd egy másik tétel lesz.
Az európai vezetők szerint ebbe csak úgy "nem mennek tönkre", hogy győzni fognak a fronton és Oroszországot jóvátételre kötelezik. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ne kössön senki nagy fogadást arra, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnának.
Az egész egy mese, vonódunk bele és minden nap több pénzt költünk. A végén nem lesz más ebből, minthogy tényleg meg kell próbálni legyőzni az oroszokat, mert összeomlás lesz. Eddig a hadiipar tolt a háborúba, most már a bankárok, meg a politikusok is – mutatott rá.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy aa itt Brüsszel-párti kormány lesz, akkor beletolnak bennünket a háborúba és abba a gazdaságpolitikába, ami a háborút finanszírozza. Az egy hadigazdaság, és akkor az összes tervre, a minimálbéremelésre, a saját otthonra, a kétgyermekes nők adómentességére, a családi adókedvezmény megduplázására "keresztet vethetünk".
Győri Audi-gyár: nagy probléma lehet, egy másik beruházás kell
Az eseményen a közönség soraiból feltett kérdésekre reagált Orbán Viktor. Ezek közül az egyik arra vonatkozott, hogy mikor érkezhet Miskolcra olyan nagy autóipari beruházás, mint számos más városba, például Kassa (Volvo), Debrecen (BMW), Szeged (BYD), Győrben pedig ott az Audi.
A magyar miniszterelnök először is felsorolta az öt legnagyobb fejlesztést.
- A kínai Halms 80 milliárd forintból fejleszt, 1000 főnek adva munkát.
- A német Bosch két új gyártelepet hozott létre 69 milliárd forintból, összesen már 5400 főt alkalmazva.
- A koreai LG Magna 20 milliárdból ruház be,
- illetve a kínai Chevron mintegy 18 milliárdból.
Mindezt kiegészíti az egyetem körül – a remények szerint – kialakuló high-tech övezet. Orbán Viktor szerint a miskolciaknak el kell dönteni, a nemzetközi közepes gyárak befogadásával akarnak-e továbbmenni vagy egy nagy projektet akarnak. Mindkettőnek van előnye és hátránya, ha megszületett az elhatározás, áll rendelkezésre.
Ugyanakkor Orbán Viktor szerint kifejezetten óvatosnak kell most lenni a gépjármű-, illetve a járműgyártással, mert éppen korszakváltás zajlik. Emlékei szerint az elmúlt egy évben Nyugat-Európában százezernyi autóipari munkást bocsátottak el. Ezen a ponton jegyezte meg, hogy
Győrben is lehetnek problémáink.
De a miniszterelnök azt is azonnal rögzítette, hogy ott most éppen egy nagy és fantasztikus fejlesztést hajtanak végre
a Rábánál, amivel pótolni vagy kiváltani akarják az esetleges visszaesést, ami az Audinál elképzelhető.
Egyúttal figyelmeztetett, hogy amennyiben Miskolcon egy nagy autógyárban gondolkodnak, akkor csakis elektromosban tegyék, mint Szegeden. Ugyan az átállás lassabb, mint bárki előzetesen gondolta, de meg fog történni. "Biztosak lehetünk benne, hogy a jövő az elektromos autózásé. Ha van ilyen döntés Miskolcon, állok rendelkezésre, hogy a következő nagy beruházás Miskolcra jöjjön" – zárta le a kérdést Orbán Viktor.
Mi történik a győri Audinál?
Az, hogy a miniszterelnök is megszólalt a győri Audi helyzetéről, nem előzmény nélküli. Éppen a napokban írta meg a sajtó, hogy hiába a termelési rekord, leépítés jön a vállalatnál.
Ezt úgy kell érteni, hogy a győri Audi Hungaria nem tölti be újra a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő munkaköröket, és azokat sem, amelyeknél a feladatok megszűnnek. A Telex úgy értesült, hogy ez utóbbi 2026-ban nagyjából kétszáz embert érinthet.
Jelenleg naponta 770 jármű gördül le a gyártósorról, ennek 60 százaléka Audi Q3, 40 százaléka pedig Cupra Terramar. Ezek a modellek viszont 2030-ig kifutnak, és már most látszik, hogy a cseh, a szlovák és a lengyel konszern gyárak versenyképességben felsorakoztak a győri mellé. Ezért lehet szükség egy hatékonysági program levezénylésére.
Lőre Péter, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció és külkapcsolatok vezetője erről azt nyilatkozta, hogy a vállalat jövőbeli versenyképességének alapvető feltétele a költségek további csökkentése, valamint folyamatok és szervezeti struktúrák optimalizálása. "Ez elengedhetetlen új termékek és projektek elnyeréséhez, különösen a konszern más gyártókapacitásaival folytatott erős versenyben" – jegyezte meg.
Rábával pótolnák a győri Audi esetleges visszaesését
Az is nagyon érdekes volt, hogy Orbán Viktor egyértelműen a szintén győri gyökerű Rábát jelölte meg, mint amelynek fejlesztése képes lehet kompenzálni az Audi-gyár fékezett habzását. Tény, hogy a Rába körül forr a levegő.
Nem régiben írtuk meg, hogy új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak:
a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) tulajdonába került a vállalat többségi része.
A 4iG rögtön ígéretet is tett, hogy nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára. Ezek valóban olyan távlatok, amelyek kompenzálhatják az Audi termelésének visszafogását.
Már csak azért is, mert a Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.
A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a Tatra Truckszal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rábának, hogy új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg, egyúttal érdemben hozzájáruljon a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.
A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:
- a futómű-,
- az alkatrész-,
- a jármű-
- és a hajtóműüzletág.
A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.
A miniszterelnök győri Audira vonatkozó mondatai az alábbi videóban 1 óra 4 perctől tekinthető meg.