Orbán Viktor kifakadt élő adásban: "Hogy ezt meddig lehet csinálni, azt én is álmélkodva figyelem" – erős interjúval tért vissza a miniszterelnök
Az idei első interjúját adta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak péntek reggel. Ebben a miniszterelnök számos aktuális kérdést érintett, így például a hóhelyzetet, a magyar gáztartalékot, Ukrajna finanszírozását és a választások tétjét.
Először is a rendkívüli időjárási körülményeket értékelte. Szerinte ez egy próbatétel mindenkinek, de összességében kiállta az ország. Hálás azoknak, akik az elhárításban dolgoztak.
Mindenkinek alkalmazkodnia kellett, a szemet például nem vitték el mindenhonnan, de az emberek türelmesek maradtak. Szerinte a kormányzati munkát segítette a tapasztalat, amit a 2013-as hóhelyzet során gyűjtött.
De nincs vége, hidegek lesznek, ónoseső bármikor jöhet, vigyázzunk egymásra. Nagy hó is érkezhet, de az első próbát kiálltuk és ez bíztató.
Orbán Viktor: ennyi gáztartaléka van Magyarországnak
A miniszterelnök minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről. Messze az éves fogyasztás 40 százalék fölötti tartalékkal kezdtük meg a telet, bőven van még belőle. Nem is kell felhasználni, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz, bajban lennénk.
Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint Nyugat-Európában megszokott.
Itt van a tűzifa kérdése is. Akiknek nincs gázuk, ott van rá szükség. Most megduplázták a keretet, az önkormányzatokat is bevonták, hogy gyorsabb legyen a kiosztás. Felső korlát nélküli elszámolást vezettek be.
Vörös kód van érvényben, az összes szociális intézménynek fogadnia kell a rászorulókat. Ez a kapacitás meghaladja azoknak a számát, akik veszélyben vannak a hideg miatt.
Ukrajna uniós támogatása: két csomag van az asztalon
Nehéz kiigazodni, mennyi pénz áramlott Ukrajnába az EU-ból. Eddig Brüsszel saját bevallása szerint 193 milliárd eurót küldött.
Huss, elfüstölték. Hitel, de mindenki tudja, hogy Ukrajna ezt soha nem tudja visszafizetni.
Amerika már kiszállt ebből, elkezdték visszaedni a pénzeket. Európa nem ezen a pályán halad, a brüsszeli vezetők feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást Ukrajnának, Kijev pedig követel, ami néha bicskanyitogató.
Viszont az idei és a 2027-es évre nincs fedezete az uniónak, amit oda tudna adni Ukrajnának, ezért közös hitelt, 90 milliárd eurót vesznek fel az ebben résztvevő országok. A csehek, szlovákok és a magyarok ehhez nem csatlakoztak, nem lesznek ott, amikor helyt kell állni ezért. Sok pénzt spóroltak ezzel.
Ukrajna viszont ezen fölül összeállított a saját rezsiigényét. Ez nem tartalmazza a biztonsági és katonai kiadásaikat, az majd külön tétel lesz. Most tíz évre 800 milliárd eurót kérnek.
A lélegzetnek is bent kellene akadnia, akkora összeg
– kommentálta. Ebből a pénzből 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig a családi támogatásokat, horribilis összegek, nem is lehet nagyon felfogni, micsoda pénzek áramolnának Európából az ukránokhoz.
Miért csináljuk ezt? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Szerinte erre kétnapja tudjuk a választ, és ezt Ursula von der Leyen is megismételte: Ukrajna megnyeri a háborút a fronton Oroszország ellen, Európa ehhez ad pénzügyi támogatást.
Miután a vesztes mindig fizet jóvátételt, így mindenki visszakapja a pénzét. Ez az uniós hipotézis, erre szórják az uniós adófizetők pénzét, miközben ezek az összegek hiányoznak az európai gazdaságból. "Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki szerint az oroszokat meg lehet verni a fronton, pláne úgy, hogy jóvátételt is fizessenek.
Ez a gyermekmesék határán is túl van. Olyan történettel etetik a nyugati polgárokat és tartják féken az elégedetlenségüket, ami nyilvánvalóan nem igaz.