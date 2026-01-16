Orbán Viktor kifakadt élő adásban: "Hogy ezt meddig lehet csinálni, azt én is álmélkodva figyelem" – erős interjúval tért vissza a miniszterelnök

Az idei első interjúját adta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak péntek reggel. Ebben a miniszterelnök számos aktuális kérdést érintett, így például a hóhelyzetet, a magyar gáztartalékot, Ukrajna finanszírozását és a választások tétjét.

Először is a rendkívüli időjárási körülményeket értékelte. Szerinte ez egy próbatétel mindenkinek, de összességében kiállta az ország. Hálás azoknak, akik az elhárításban dolgoztak.

Mindenkinek alkalmazkodnia kellett, a szemet például nem vitték el mindenhonnan, de az emberek türelmesek maradtak. Szerinte a kormányzati munkát segítette a tapasztalat, amit a 2013-as hóhelyzet során gyűjtött.

De nincs vége, hidegek lesznek, ónoseső bármikor jöhet, vigyázzunk egymásra. Nagy hó is érkezhet, de az első próbát kiálltuk és ez bíztató.

Orbán Viktor: ennyi gáztartaléka van Magyarországnak

A miniszterelnök minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről. Messze az éves fogyasztás 40 százalék fölötti tartalékkal kezdtük meg a telet, bőven van még belőle. Nem is kell felhasználni, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz, bajban lennénk.

Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint Nyugat-Európában megszokott.

Itt van a tűzifa kérdése is. Akiknek nincs gázuk, ott van rá szükség. Most megduplázták a keretet, az önkormányzatokat is bevonták, hogy gyorsabb legyen a kiosztás. Felső korlát nélküli elszámolást vezettek be.

Vörös kód van érvényben, az összes szociális intézménynek fogadnia kell a rászorulókat. Ez a kapacitás meghaladja azoknak a számát, akik veszélyben vannak a hideg miatt.

Ukrajna uniós támogatása: két csomag van az asztalon

Nehéz kiigazodni, mennyi pénz áramlott Ukrajnába az EU-ból. Eddig Brüsszel saját bevallása szerint 193 milliárd eurót küldött.

Huss, elfüstölték. Hitel, de mindenki tudja, hogy Ukrajna ezt soha nem tudja visszafizetni.

Amerika már kiszállt ebből, elkezdték visszaedni a pénzeket. Európa nem ezen a pályán halad, a brüsszeli vezetők feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást Ukrajnának, Kijev pedig követel, ami néha bicskanyitogató.