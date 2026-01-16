Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,46 -0,04% RON/HUF75,72 +0,02% CZK/HUF15,87 +0,02% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,46 -0,04% RON/HUF75,72 +0,02% CZK/HUF15,87 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
interjú
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország
Európa
Ukrajna
Orbán Viktor
gáz

Orbán Viktor kifakadt élő adásban: "Hogy ezt meddig lehet csinálni, azt én is álmélkodva figyelem" – erős interjúval tért vissza a miniszterelnök

A karácsonyi szünet után az idei első interjúját adta a Kossuth rádiónak a magyar kormányfő. Orbán Viktor részletesen beszélt a magyar gáztartalékokról és arról is, mi folyik az unióban Ukrajna finanszírozása kapcsán. Cikkünk frissül!
Hecker Flórián
2026.01.16, 07:54
Frissítve: 2026.01.16, 08:32

Az idei első interjúját adta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak péntek reggel. Ebben a miniszterelnök számos aktuális kérdést érintett, így például a hóhelyzetet, a magyar gáztartalékot, Ukrajna finanszírozását és a választások tétjét. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor kifakadt élő adásban a rádióban / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Először is a rendkívüli időjárási körülményeket értékelte. Szerinte ez egy próbatétel mindenkinek, de összességében kiállta az ország. Hálás azoknak, akik az elhárításban dolgoztak.

Mindenkinek alkalmazkodnia kellett, a szemet például nem vitték el mindenhonnan, de az emberek türelmesek maradtak. Szerinte a kormányzati munkát segítette a tapasztalat, amit a 2013-as hóhelyzet során gyűjtött.

De nincs vége, hidegek lesznek, ónoseső bármikor jöhet, vigyázzunk egymásra. Nagy hó is érkezhet, de az első próbát kiálltuk és ez bíztató.

Orbán Viktor: ennyi gáztartaléka van Magyarországnak

A miniszterelnök minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről. Messze az éves fogyasztás 40 százalék fölötti tartalékkal kezdtük meg a telet, bőven van még belőle. Nem is kell felhasználni, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz, bajban lennénk.

Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint Nyugat-Európában megszokott.

Itt van a tűzifa kérdése is. Akiknek nincs gázuk, ott van rá szükség. Most megduplázták a keretet, az önkormányzatokat is bevonták, hogy gyorsabb legyen a kiosztás. Felső korlát nélküli elszámolást vezettek be.

Vörös kód van érvényben, az összes szociális intézménynek fogadnia kell a rászorulókat. Ez a kapacitás meghaladja azoknak a számát, akik veszélyben vannak a hideg miatt.

Ukrajna uniós támogatása: két csomag van az asztalon

Nehéz kiigazodni, mennyi pénz áramlott Ukrajnába az EU-ból. Eddig Brüsszel saját bevallása szerint 193 milliárd eurót küldött.

Huss, elfüstölték. Hitel, de mindenki tudja, hogy Ukrajna ezt soha nem tudja visszafizetni.

Amerika már kiszállt ebből, elkezdték visszaedni a pénzeket. Európa nem ezen a pályán halad, a brüsszeli vezetők feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást Ukrajnának, Kijev pedig követel, ami néha bicskanyitogató.

Viszont az idei és a 2027-es évre nincs fedezete az uniónak, amit oda tudna adni Ukrajnának, ezért közös hitelt, 90 milliárd eurót vesznek fel az ebben résztvevő országok. A csehek, szlovákok és a magyarok ehhez nem csatlakoztak, nem lesznek ott, amikor helyt kell állni ezért. Sok pénzt spóroltak ezzel.

Ukrajna viszont ezen fölül összeállított a saját rezsiigényét. Ez nem tartalmazza a biztonsági és katonai kiadásaikat, az majd külön tétel lesz. Most tíz évre 800 milliárd eurót kérnek.

A lélegzetnek is bent kellene akadnia, akkora összeg

– kommentálta. Ebből a pénzből 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig a családi támogatásokat, horribilis összegek, nem is lehet nagyon felfogni, micsoda pénzek áramolnának Európából az ukránokhoz.

Miért csináljuk ezt? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Szerinte erre kétnapja tudjuk a választ, és ezt Ursula von der Leyen is megismételte: Ukrajna megnyeri a háborút a fronton Oroszország ellen, Európa ehhez ad pénzügyi támogatást.

Miután a vesztes mindig fizet jóvátételt, így mindenki visszakapja a pénzét. Ez az uniós hipotézis, erre szórják az uniós adófizetők pénzét, miközben ezek az összegek hiányoznak az európai gazdaságból. "Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki szerint az oroszokat meg lehet verni a fronton, pláne úgy, hogy jóvátételt is fizessenek.

Ez a gyermekmesék határán is túl van. Olyan történettel etetik a nyugati polgárokat és tartják féken az elégedetlenségüket, ami nyilvánvalóan nem igaz. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu