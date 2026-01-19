Most jelentették be: leállt a teljes távfűtés a 20 ezres vidéki városban – otthonok százaiban nincs se fűtés, se melegvíz

A távhőrendszerben keletkezett hiba miatt január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán – közölte hétfő este Facebook-bejegyzésben Szitka Péter (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd-ZÖLDEK), a város polgármestere.

Kazincbarcika: leállt a teljes távfűtés a 20 ezres vidéki városban / Fotó: Máthé Daniella

A rendkívüli esemény dél körül következett be. A városvezető azt írta, hogy kora estére sikerült lokalizálni a távhővezeték meghibásodásának helyét, ugyanis a Barcika Szolg Kft. munkatársai hétfő délutánra megtalálták azt a területet, ahol a vezeték kilyukadt.

Kazincbarcika: leállt a teljes távfűtés a 20 ezres vidéki városban

A meghibásodás miatt

több mint 500 háztartásban nem lesz fűtés- és melegvíz-szolgáltatás

előreláthatólag még 24 órán át, a kimaradás a Csokonai utca 2. és 28. szám, a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. szám közötti épületeket, valamint a Székhelyóvodát érinti.

A szakemberek már végzik "a terület kiszakaszolását", és ha ez megtörtént, akkor

feltöltik a rendszert melegvízzel,

majd újraindítják a távfűtést a városban.

Mivel ez a folyamat időbe telik, ezért "értékelhető fűtésre" a bejegyzés szerint éjszaka számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók - közölte.

Szitka Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy azoknak, akik nem tudják megoldani otthonukban az alternatív fűtést vagy nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni, megnyitják az Egressy Béni Művelődési központot melegedőként.

A keddi óvodai ellátásról az intézmény ad tájékoztatást a szülőknek – zárta bejegyzését a polgármester.

A Barcika Szolg Kft. tájékoztatása szerint a munkatársak teljes kapacitással dolgoznak a hiba elhárításán, és a lakosság türelmét, megértését kérik a szolgáltatás kiesésének idejére.

Olyan mértékű lyukadás történt a hálózaton, amely Kazincbarcika teljes távhőszolgáltatással ellátott területét érinti, mind a fűtés, mind a használati melegvíz tekintetében. A helyreállítás várható idejéről csak a hiba mértékének felmérése után tudnak pontosabb információt adni – közölte a társaság hivatalos Facebook-oldalán.