A britek végre rájöttek, hogyan füstölhetnének kevesebbet a fiatalok – Magyarország ezt már megoldotta, ráadásul szigorúbban

A brit kormány kijelentette, hogy a cigarettázók számára megfelelő alternatíva a nikotinpárnák használata, mivel ezek a termékek füstmentesek, és használatuk közben nem keletkeznek az égés során felszabaduló káros anyagok – számolt be a Talking Retail. A magyar szabályozás már megvan, és szigorúbb, mint az angoloké.

A magyar szabályozás szigorúbb a britnél / Fotó: Shutterstock

A szigetországiak célja egy füstmentes generáció elérése 2030-ig azzal, hogy a hagyományos cigarettát fokozatosan kivonják.

Szigorú a magyar szabályozás

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel együtt megfontolandó lejjebb vinni a nikotintartalom felső határát, mivel a magasabb dózisok, a gyors nikotinfelszívódás potenciálisan növelheti a függőség kialakulását.

A limit Angliában jelenleg 20 milligramm tasakonként, míg Magyarországon 17 milligramm a maximális mérték, egy doboz pedig legfeljebb 20 párnát tartalmazhat.

Magyarországon a nikotinpárnák összetételét és forgalmazását tehát már ma is szigorúan szabályozzák a közegészségvédelmi célok érvényesítése érdekében, ráadásul a termékcsomagolás gyerekzárral van ellátva, ezzel csökkentve a gyermekek véletlen hozzáférésének a kockázatát. Ezzel szemben a jelenlegi szabályozás szerint a britek akár az élelmiszerboltokban is megvásárolhatják ezeket a termékeket.

Kijelenthető, hogy a hazai keretek szigorúbbak, mint sok más európai országban tervezett vagy alkalmazott szabályozás, és célja, hogy minimalizálja a nikotinfüggőséggel kapcsolatos kockázatokat, miközben lehetőséget ad a füstmentes alternatívák használatára a dohányzók számára.

Kevésbé füstölögnek a nikotinpárna miatt, de ez is függőséget okoz

A nikotinpárna olyan füstmentes, dohányt nem tartalmazó nikotintartalmú termék, amelyet a használó a felső ajak és az íny közé helyez. Így a nikotin a száj nyálkahártyáján keresztül szívódik fel a véráramba, anélkül, hogy a hagyományos cigarettára jellemző, égésből származó káros anyagok keletkeznének, például kátrány vagy szén-monoxid.

A szakirodalom és a nemzetközi egészségügyi párbeszéd közös álláspontja szerint a nikotinpárnák legfontosabb sajátossága, hogy füstmentesek, így nem keletkeznek azok az égéstermékek – köztük számos rákkeltő és toxikus anyag –, amelyek a cigarettázás legnagyobb egészségügyi kockázatát jelentik. Ez a különbség egészségügyi szempontból élesen elválasztja a nikotinpárnákat a hagyományos dohánytermékektől.