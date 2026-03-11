Nagy hullámokat vet a forint, ütik az OTP-t, felfelé tör az olajár

A dollárral szemben hasonló ívet járt le a magyar valuta. A jegyzés cikkünk írásakor 0,3 százalékkal emelkdett, az amerikai pénzt 334,3 forinton váltják.

A régiós devizák is drágulnak: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig fél százalékkal kerül többe.

Volatilis az árupiac, felfelé tör az olajár

Az olaj ára nagy kilengéseket mutat, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj 3,3 százalékkal 90,7 dollárra drágult hordónként. Az amerikai kontinensen irányadó WTI 2,5 százalékkal drágult, 85 dollár fölé.

Az Erste szerint továbbra is nagyon volatilis tehát az olaj áralakulása és nagyon jelentős a tőzsdei bizonytalanság. A Nemzetközi Energiaügynökség hírek szerint azt javasolta a G7 államoknak, hogy készítsék elő a stratégiai tartalékok felszabadítását. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordó kőolajat szabadítottak fel, most ennél nagyobb volumen kerülhet piacra. A korábbi kínálati sokkok nem érintettek ekkora volument, mint most, a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 17 millió hordó kőolaj és 4-5 millió hordó kőolajtermék nem jut ki Arab-öbölből – részletezi elemzői jegyzetében az osztrák bankház.

Az arany jegyzése bő egy százalékkal ereszkedett, unciánként 5186 dllárra.

Ütik az OTP-t, Európa tőzsdéi is elestek

A tőzsdéken az eladók diktálják a tempót, itthon és Európa-szerte egyaránt. A kontinens meghatározó részvényndexei közül

a német DAX másfél százalékot esett,

a fancia CAC 40 0,8 százalékkal került lejjebb,

a londni FTSE 100 pedig ugyancsak közel egy százalékos mínusznál jár.

A helyzet nem jobb a pesti börzén sem. A BUX index 1,6 százalékkal esett fél háromig, 122 550 pont közelében jár az első számú hazai részvénykosár, 11,6 milliárd forintos kereskedési volumen mellett. A magyar blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tudott erősödni, csekély 0,2 százalékkal.