EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 935,76 -1,31% MTELEKOM2 080 +0,48% MOL3 748 -0,59% OTP36 850 -2,25% RICHTER11 650 -0,34% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 507,86 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,5 -0,02% BUX122 935,76 -1,31% MTELEKOM2 080 +0,48% MOL3 748 -0,59% OTP36 850 -2,25% RICHTER11 650 -0,34% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 507,86 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,5 -0,02%
Nagy hullámokat vet a forint, ütik az OTP-t, felfelé tör az olajár

Erős mínuszokat látni az európai tőzsdéken, itthon az OTP-t ütik leginkább a kereskedők. A forint nagy hullámokat vet, az euróval és a dollárral szemben is vesztésre áll. Az olaj ára az iráni fejlemények nyomán tovább tör felfelé.
K. T.
2026.03.11., 15:03

Magas volatilitás mellett kereskednek továbbra is a pénz-, tőke- és nyersanyagpiacokon szerda délután, az árfolyamokat leginkább az iráni háborúról és az energiaellátásról érkező hírek mozgatják. A forint gyengén teljesít, a magyar tőzsdén is erősek a mínuszok, csakúgy, mint Európában. Az olaj ára viszont egyelőre felfelé tart.

forint, tőzsde, OTP, részvény, olaj
Gyengül a forint, esnek a hazai részvények, az olaj ára pedig felfelé tör / Fotó: sweet_tomato / Shutterstock

A mai eddig nem a forint napja

A forint a délelőtt második részében korrekcióval próbálkozott, javítandó a gyenge reggeli kezdést, 11 óra előtt már a 388-as szint felett jegyezték az eurót. Ez a kísérlet azonban hamar elakadt 386 forintnál, innen újra felfelé vette az irányt a keresztárfolyam. Délután fél háromkor 387,3 forinton váltják a közös európai pénzt, ami 1,15 százalékos forintleértékelődést jelez.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral szemben hasonló ívet járt le a magyar valuta. A jegyzés cikkünk írásakor 0,3 százalékkal emelkdett, az amerikai pénzt 334,3 forinton váltják.

A régiós devizák is drágulnak: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig fél százalékkal kerül többe.

Volatilis az árupiac, felfelé tör az olajár

Az olaj ára nagy kilengéseket mutat, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj 3,3 százalékkal 90,7 dollárra drágult hordónként. Az amerikai kontinensen irányadó WTI 2,5 százalékkal drágult, 85 dollár fölé.

Az Erste szerint továbbra is nagyon volatilis tehát az olaj áralakulása és nagyon jelentős a tőzsdei bizonytalanság. A Nemzetközi Energiaügynökség hírek szerint azt javasolta a G7 államoknak, hogy készítsék elő a stratégiai tartalékok felszabadítását. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordó kőolajat szabadítottak fel, most ennél nagyobb volumen kerülhet piacra. A korábbi kínálati sokkok nem érintettek ekkora volument, mint most, a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 17 millió hordó kőolaj és 4-5 millió hordó kőolajtermék nem jut ki Arab-öbölből – részletezi elemzői jegyzetében az osztrák bankház.

Az arany jegyzése bő egy százalékkal ereszkedett, unciánként 5186 dllárra.

Ütik az OTP-t, Európa tőzsdéi is elestek

A tőzsdéken az eladók diktálják a tempót, itthon és Európa-szerte egyaránt. A kontinens meghatározó részvényndexei közül 

  • a német DAX másfél százalékot esett, 
  • a fancia CAC 40 0,8 százalékkal került lejjebb, 
  • a londni FTSE 100 pedig ugyancsak közel egy százalékos mínusznál jár.

A helyzet nem jobb a pesti börzén sem. A BUX index 1,6 százalékkal esett fél háromig, 122 550 pont közelében jár az első számú hazai részvénykosár, 11,6 milliárd forintos kereskedési volumen mellett. A magyar blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tudott erősödni, csekély 0,2 százalékkal.

 OTP részvény
OTP részvény15:53:30
Árfolyam: 36 850 HUF -830 / -2,25 %
Forgalom: 9 703 754 430 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP-t ellenben 2,6 száalékkal ütötték lejjebb, az osztalékról döntő éves rendes közgyűlését előrébb hozó Mol papírjai egy százalékkal fordultak le, a Richter pedig 0,7 százalékot veszített.

 

 

