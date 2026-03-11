Újabb fontos részletek a védett árú üzemanyagokról: ki se kell menni az utcára, hogy hozzájussunk, házhoz viszik
A magyar mezőgazdasági termelők és fuvarozók a telephelyen is hozzájuthatnak a védett árú üzemanyagokhoz – jelentette be szerdán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.
Telephelyre is érkezhet a védett árú üzemanyag
Nagy Márton szerint a rendszer lényege, hogy a mezőgazdasági és fuvarozói vállalkozások számára a kedvezményes árú üzemanyag ne csak a töltőállomásokon legyen elérhető, hanem közvetlen kiszállítással is. A döntés azokra a szereplőkre vonatkozik, amelyek működéséhez jelentős mennyiségű gázolaj szükséges, és amelyek eddig jellemzően nagy tételben vásároltak üzemanyagot.
A tárcavezető szerint ezzel az intézkedéssel csökkenthető az érintett ágazatok költségterhe, miközben stabilabbá válhat az ellátás is.
Sokkal drágább lenne a gázolaj Nyugat-Európában
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy friss európai összehasonlítást is közzétett az üzemanyagárakról, amely szerint a magyar védett árak mellett a hazai tankolás jóval olcsóbb , mint számos nyugat-európai országban. A kormány álláspontja szerint az intézkedéseknek köszönhetően a magyar autósok és vállalkozások elkerülték, hogy a gázolaj ára akár az 1000 forint per liter közeli szintre emelkedjen.
A kabinet azzal indokolja a beavatkozást, hogy az energiapiaci feszültségek és a nemzetközi olajárak emelkedése Európa-szerte komoly drágulást okozott, ezért szükség volt olyan lépésekre, amelyek mérséklik a magyar gazdaságot és a háztartásokat érő hatásokat.
Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező ország adatainál kedvezőbb.
- Szlovéniában például 563 forint,
- Lengyelországban 564 forint,
- Csehországban pedig 572 forint az átlagár.
- Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,
- Szlovákiában 583 forint,
- Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
- Romániában 627 forintba kerül literenként,
míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.
Átfogó intézkedéscsomagot vezetett be a kormány
A kormány az üzemanyagárak megugrása miatt több intézkedést is bevezetett: árplafont húztak a benzinkutaknál, csökkentették a jövedéki adót, és stratégiai készleteket szabadítanak fel. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, vagyis a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakat is érinti.
A rendeletek szerint a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A kormány célja az árak letörése mellett az ellátásbiztonság fenntartása, különösen a régiót érintő energetikai bizonytalanságok – például a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet – miatt.
Az intézkedések elsősorban a lakosság, valamint a gazdaság számára kulcsfontosságú ágazatok – például a fuvarozás és a mezőgazdaság – költségeinek mérséklését szolgálják.