Újabb fontos részletek a védett árú üzemanyagokról: ki se kell menni az utcára, hogy hozzájussunk, házhoz viszik

A kormány új intézkedéssel segíti a mezőgazdasági termelőket és a fuvarozókat az üzemanyagárak emelkedése közepette. Nagy Márton szerint a cél, hogy az érintett szereplők kiszámítható áron jussanak hozzá a működésükhöz szükséges gázolajhoz.
2026.03.11, 15:10
Frissítve: 2026.03.11, 15:21

A magyar mezőgazdasági termelők és fuvarozók a telephelyen is hozzájuthatnak a védett árú üzemanyagokhoz – jelentette be szerdán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.

202150114_nagymarton_007_VZ védett ár Nagy Márton
Nagy Márton: a magyar védett árak mellett a hazai tankolás jóval olcsóbb, mint számos nyugat-európai országban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Telephelyre is érkezhet a védett árú üzemanyag

Nagy Márton szerint a rendszer lényege, hogy a mezőgazdasági és fuvarozói vállalkozások számára a kedvezményes árú üzemanyag ne csak a töltőállomásokon legyen elérhető, hanem közvetlen kiszállítással is. A döntés azokra a szereplőkre vonatkozik, amelyek működéséhez jelentős mennyiségű gázolaj szükséges, és amelyek eddig jellemzően nagy tételben vásároltak üzemanyagot.

A tárcavezető szerint ezzel az intézkedéssel csökkenthető az érintett ágazatok költségterhe, miközben stabilabbá válhat az ellátás is.

 

Sokkal drágább lenne a gázolaj Nyugat-Európában

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy friss európai összehasonlítást is közzétett az üzemanyagárakról, amely szerint a magyar védett árak mellett a hazai tankolás jóval olcsóbb , mint számos nyugat-európai országban. A kormány álláspontja szerint az intézkedéseknek köszönhetően a magyar autósok és vállalkozások elkerülték, hogy a gázolaj ára akár az 1000 forint per liter közeli szintre emelkedjen.

A kabinet azzal indokolja a beavatkozást, hogy az energiapiaci feszültségek és a nemzetközi olajárak emelkedése Európa-szerte komoly drágulást okozott, ezért szükség volt olyan lépésekre, amelyek mérséklik a magyar gazdaságot és a háztartásokat érő hatásokat.

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező ország adatainál kedvezőbb. 

  • Szlovéniában például 563 forint, 
  • Lengyelországban 564 forint, 
  • Csehországban pedig 572 forint az átlagár. 
  • Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint, 
  • Szlovákiában 583 forint, 
  • Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
  • Romániában 627 forintba kerül literenként, 

míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.

Átfogó intézkedéscsomagot vezetett be a kormány

A kormány az üzemanyagárak megugrása miatt több intézkedést is bevezetett: árplafont húztak a benzinkutaknál, csökkentették a jövedéki adót, és stratégiai készleteket szabadítanak fel. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, vagyis a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakat is érinti.

A rendeletek szerint a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A kormány célja az árak letörése mellett az ellátásbiztonság fenntartása, különösen a régiót érintő energetikai bizonytalanságok – például a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet – miatt.

Az intézkedések elsősorban a lakosság, valamint a gazdaság számára kulcsfontosságú ágazatok – például a fuvarozás és a mezőgazdaság – költségeinek mérséklését szolgálják.

