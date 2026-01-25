Atomtörténelmi mérföldkő közeleg Magyarországon, Paks II.-nél már nincs visszaút

„Aki a Paks II. Atomerőművet támadja, az Magyarország jövőjével játszik!” – szögezte le blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy a Tisza Párt színeiben Kapitány István nyíltan beszél aaról, hogy Paks II. Atomerőmű teljes felülvizsgálatára lesz szükség, amit meg is fognak tenni. A szakértő szerint ez nem szakmai vita, hanem tudatos bizonytalanságkeltés. Ugyanis nem olcsóbb áramot, hanem évekkel elhúzódó beruházást, drágulást és növekvő importfüggőséget jelentene Magyarországon.

Atomtörténelmi mérföldkő közeleg Magyarországon. Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Atomtörténelmi mérföldkő közeleg Magyarországon

Ez az ügy nem pártpolitika, hanem Magyarország jövőbeli ellátás- és nemzetbiztonságáról szól, és korábban többször ki is fejtette, miért, és arra is választ ad, mitől fontos nekünk annyira február 5-e. Az energiamix meghatározásának joga szuverén tagállami hatáskör. A magyar kormány ennek jegyében egyrészt elkötelezett a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása és a Paks II. Atomerőmű orosz technológiával történő megépítése mellett, miközben a tervekben már szerepel kis moduláris egység vagy egységek építése is. A megújuló energiaforrások közül döntően a naperőművi kapacitások fejlesztése folyik.

Magyarországon jelenleg mintegy 8600 megawattnyi nap- és szélerőművi kapacitás van (háztartási napelem 2867, ipari 4746, saját célra termelő naperőmű 674, szélerőmű 325 megawatt). Ez elméletben elegendő lehetett volna a közel 8200 megawattos rendszerterhelési csúcs fedezésére, csakhogy a villamosenergia-rendszer nem névleges kapacitásokból él, hanem az számít, hogy az aktuális áramigényhez képest mennyi áll ebből rendelkezésre. A napelemek télen, alacsony napszög, rövid nappalok és gyakori felhőzet mellett tipikusan a beépített kapacitás 5-10-15 százalékát adják. Magyarul: több ezer megawattnyi napelem ilyenkor sokszor csak néhány száz megawattot termel. A szél segíthet, de az sem garantált. Az elérhetőség határozza meg azt is, hogy az ország importra szorul-e, és mekkora mértékben és időtartamokra. Ezért is fordulhat elő, hogy már szükség lenne az egyenként 1200 megawatt teljesítményű leendő paksi blokkokra. Sem a gázerőművi kapacitásbővítés, sem pedig a kis moduláris blokkok nem indokolatlanok tehát, ahogyan az energiatárolás bővítése sem.