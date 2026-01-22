Vissza kell szerezni a kontrollt Brüsszeltől: Orbán Balázs elmondta, nem nagy ár a napi egymillió euró a migránsok távol tartásáért, de tudnánk hasznosabb dolgokra költeni ezt a pénzt

Három évtizednyi közös uniós migrációs politika után Európa továbbra sem talált működő választ a tömeges bevándorlás kihívásaira – hangzott el a Migrációkutató Intézet rendezvényének megnyitóján. A Take Back Control From Brussels – The Renationalization of the EU Migration and Asylum Policies című tanulmány bemutatásán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt: az Európai Unió az elmúlt tíz évben egyértelműen kudarcot vallott az illegális migráció megállításában, miközben egyes tagállamok – köztük Magyarország – uniós akadályoztatás mellett is képesek voltak fellépni.

A politikai igazgató szerint 2015 és 2025 között megközelítőleg tízmillió illegális bevándorló lépett be az Európai Unió területére, ami éves átlagban egymillió főt jelent. Megítélése szerint megalapozottan feltételezhető, hogy ezek a számok a következő évtizedekben nem csökkenni, hanem növekedni fognak.

Politikai akarat nélkül nincs fordulat

Orbán Balázs úgy vélte: a kudarc elsődleges oka nem technikai vagy pénzügyi természetű, hanem politikai. Állítása szerint az európai vezetőkből mind a mai napig hiányzik az az elszántság, amely az illegális migráció tényleges megállításához szükséges lenne. Bár a 2015-ben tapasztalt, kifejezetten bevándorlásbarát retorika az elmúlt években visszaszorult, az uniós jogrend és az intézményi hozzáállás érdemben nem változott.

Értékelése szerint az Európai Unió politikai elitje továbbra is lehetőségként, nem pedig nemzetbiztonsági kockázatként tekint a migrációra, az illegális bevándorlást pedig kezelendő helyzetnek, nem megállítandó jelenségnek látja.

Magyarország napi egymillió eurós ára

A magyar határvédelmi rendszer példáját említve Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet: Magyarország jogi és fizikai határvédelmi megoldásai miatt jelenleg is súlyos pénzügyi szankciókat fizet. Elmondása szerint

a magyar állam naponta egymillió eurót kénytelen befizetni azért, mert megvédi saját határait és a közbiztonságot.

Szerinte jogos elvárás a magyar és az európai választópolgárok részéről, hogy az Európai Unió ne akadályozza, hanem segítse a tagállamokat polgáraik biztonságának megőrzésében. A valóság azonban – fogalmazott az MCC rendezvényén – az, hogy a migrációellenes kormányok politikai és jogi nyomás alatt állnak Európa-szerte.

Kettős nyomás Európán

A politikai igazgató szerint a következő évtized különösen nehéz lesz, mivel egyszerre jelentkezik majd a külső és a belső nyomás. Miközben az Európai Unió határainál tovább nő az illegális bevándorlás, a már betelepült, mintegy tízmilliós tömeg következményei is egyre látványosabbá válnak.