A sivatagban zárulhat le az ukrajnai háború? Óriási bejelentést tett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij Davosban jelentette be, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország delegációi január 23–24-én találkoznak az Egyesült Arab Emírségekben. A találkozó célja a konfliktus csökkentése és a diplomáciai párbeszéd erősítése.

Zelenszkij Davosban bejelentette, hogy a háború kirobbanása óta először sor kerül háromoldalú tárgyalásra az orosz, ukrán és amerikai küldöttségek között / Fotó: AFP

Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország delegációi különleges háromoldalú találkozóra készülnek az Egyesült Arab Emírségekben

– jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon. A találkozó 2026. január 23-24. között kerül sorra, és minden jel szerint új fejezetet nyithat a háborús helyzetben, amely évek óta feszíti Kelet-Európát.

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán küldöttség a tervek szerint részt vesz a megbeszéléseken, az amerikai és az orosz fél képviselői pedig hasonlóképpen biztosítják részvételüket. A találkozó jelentősége abban rejlik, hogy először kerül sor ilyen háromoldalú, közvetlen párbeszédre az Egyesült Arab Emírségek területén, és bár a napirend részleteit még nem hozták nyilvánosságra, a tárgyalások célja a konfliktus csökkentése és a diplomáciai kapcsolatok erősítése lehet.

Ismét eredményes volt a Trump-Zelenszkij találkozó

A bejelentés különösen érdekes, mert Zelenszkij a találkozót közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel folytatott Davosi egyeztetését követően tette közzé, ami további spekulációkra adott okot az amerikai-ukrán-orosz kapcsolatok jövőjét illetően. A találkozó lehetőséget adhat a fegyveres konfliktus lezárására, a gazdasági nyomás mérséklésére, valamint az energiapolitikai kérdések rendezésére is.

A helyszín, az Egyesült Arab Emírségek, különleges szerepet játszik: semleges területként lehetővé teszi a párbeszédet, és jelzi, hogy a felek hajlandóak a diplomáciai megoldásokra a hagyományos nyugati vagy keleti politikai nyomás nélkül.

A találkozó két napja alatt várhatóan intenzív tárgyalások zajlanak majd, és a résztvevők célja, hogy előrelépést érjenek el a konfliktus rendezésében.

A háromoldalú találkozó történelmi jelentőségű lehet, hiszen először kerül sor közvetlen párbeszédre az érintett felek között semleges harmadik országban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megbeszélések taktikailag is fontosak, és Ukrajna elkötelezett a diplomáciai megoldások mellett, miközben folytatja az ország védelmét és nemzetközi támogatását.