Ennyi volt: Orbán Viktornak most lett elege végleg Zelenszkijből, kőkemény levélben adta ki az útját – "Mindenki megkapja, ami neki jár"

Túlzás nélkül kőkeményen nyilatkozottOrbán Viktor az ukrán elnökről. Ezt a magyar miniszterelnök egy nyílt levél formájában tette meg, amelyet a közösségi oldalán osztott meg néhány perccel korábban.

Orbán Viktornak most lett elege végleg Zelenszkijből, kőkemény levélben adta ki az útját / Fotó: AFP

Fontos ugyanakkor rögzíteni, hogy az éles hangvételű írás csak reakció, előzetesen ugyanis Zelenszkij nyilvánult meg a magyar kormányfőről feltűnően durva módon.

Zelenszkij rátámadt Orbán Viktorra

Hogy pontosan mi történt, az jól dokumentált a világsajtóban, így az ukrán média is részletesen foglalkozik vele. Nem kevesebb történt, mint hogy Zelenszkij kijelentette, hogy

Orbán Viktor rászolgált egy pofonra.

Mindezt a magyar miniszterelnökre félreérthetetlen utalással fogalmazta meg. Az ukrán államfő a davosi Világgazdasági Fórumon kijelentette – a beszédéről részletesen itt írtunk –, hogy az EU-n belül olyan erők működnek, amelyek megpróbálják elpusztítani azt, és itt emelte ki a magyar miniszterelnök szerepét.

Zelenszkij egészen konkrétan azt mondta, hogy az Európa elpusztítására törekvő erők egyetlen napot sem vesztegetnek el. Szavai szerint ezek az erők még az EU-n belül is tevékenykednek.

Minden egyes Viktor, aki Európa pénzéből él, miközben megpróbálja eladni az európai érdekeket, megérdemel egy pofont – közölte, ugyanakkor azt nem említette, hogy ez a leírás bizonyos szemszögből nézve magára nézve biztosan igaz. De itt nem állt meg, azzal folytatta, hogy

csak azért, mert ő ("Viktor") jól érzi magát Oroszországban, még nem jelenti azt, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká változzanak.

Hogy Zelenszkij egészen pontosan min borult ki, azt nem tudni, viszont arról is beszélt, hogy Oroszország megpróbálja a "fagyos halálba kergetni az ukránokat" a mínusz 20 Celsius-fokos hidegben, de erre nem lenne képes, ha más országokból nem kapna alkatrészeket a rakétái gyártásához.

És ez nem csak Kína. Oroszország európai, amerikai és tajvani vállalatoktól is kap alkatrészeket – állította. Azt is kifogásolta, hogy az orosz olaj továbbra is eladható a nemzetközi piacokon, az orosz olajcégek pedig továbbra is működnek.