Dráma a Földközi-tengeren: európiai katonák foglalták el az olajszállító tankert, most ugrik össze az EU és Oroszország? – A Grinch nevét mindenki megjegyzi

A francia haditengerészet a Földközi-tengeren megállította és kikötőbe irányította a Murmanszkból indult Grinch nevű hajót. Az olajszállító tanker ügyében egyelőre sem a francia, sem az orosz hivatalos szervek nem tettek közzé további részleteket.
VG
2026.01.22, 18:11
Frissítve: 2026.01.22, 18:20

A francia haditengerészet szerdán ellenőrzés alá vonta a Grinch nevű olajszállító tartályhajót a Földközi-tengeren – közölte a mediterrán tengeri prefektúra.

olajszállító tanker, hajó, oil
Olajszállító tanker: dráma, európiai katonák foglalták el, most ugrik össze az EU és Oroszország? / Fotó: AFP

A haditengerészeti erők a hajóra szállva vizsgálták meg a dokumentumokat, mert felmerült a gyanú, hogy a tanker hamis lobogó alatt közlekedik. A hatóságok szerint az ellenőrzés megerősítette a feltételezést, ezért a járművet kikötőbe irányították, ahol további vizsgálatok várnak rá. Jelenleg francia hadihajók kísérik.

A francia tárca nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen lobogóról van szó, sem arról, hogy milyen nemzetiségű a legénység vagy milyen rakományt szállít a hajó. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a tanker Murmanszk kikötőjéből indult.

A Grinch ügyében egyelőre sem a francia, sem az orosz hivatalos szervek nem tettek közzé további részleteket a rakományról, a tulajdonosi háttérről vagy a hajó pontos útvonaláról. A Kreml részéről Vlagyimir Putyin elnök korábban a hasonló eseteket kalózkodásnak nevezte. 

Hasonló intézkedések Venezuelával szemben

A Grinch-ügy nem egyedülálló a nyugati haditengerészetek részéről: az elmúlt hónapokban több venezuelai olajszállító hajót is visszatartottak hasonló indokokkal, elsősorban az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett szankciók betartatására hivatkozva. 

2025 végén a brit és az amerikai haditengerészet közös akció keretében két, venezuelai állami olajcéghez (PDVSA) köthető tankert állított meg a Karib-tengeren és az Atlanti-óceán keleti részén. A hajókat – köztük a Monarca és a Petrosucre nevűeket – árnyékflottás tevékenységgel gyanúsították, vagyis azzal, hogy hamis dokumentumokkal és gyakran váltott lobogókkal próbálták megkerülni az olajexportra vonatkozó korlátozásokat.

A venezuelai kormány mindkét esetben erőteljesen tiltakozott. Az ügyek jelenleg is nemzetközi viták tárgyát képezik, miközben a lefoglalt hajók sorsa továbbra sem dőlt el véglegesen.

Dráma a tengeren: tanultak az oroszok az amerikai tankhajófoglalásból, máris megtalálták a megoldást

Tele volt a világsajtó az amerikai akciókkal, amelyek során a venezuelai olajexporthoz köthető tankhajókat foglaltak le, köztük az orosz zászló alatt hajózó Marinerát kéthetes üldözés után. Aki híreket olvas, aligha tudta elkerülni az ütött-kopott-rozsdás tanker képeit. Egy nap telt el, és azt jelenti a Sky News: hamis néven közlekedő orosz „árnyékflotta” halad át a csatornán.

