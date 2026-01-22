Deviza
E-autót vásárolunk? Vastagon osztja rá a pénzt Magyarország, de aki elalszik, az nem kap

A hazai cégek február 26-ig igényelhetnek támogatást elektromos gépjármű beszerzéséhez a pályázat múlt évben történt meghosszabbításának köszönhetően. Több mint tízezer elektromos, azaz tiszta és csendes járművel bővülhet a már százezresnél nagyobb hazai állomány.
B. H. L.
2026.01.22, 17:25

A magyarországi közlekedésben a megújuló energia felhasználásának 2030-ra el kell érnie a 25 százalékot a kormány célja szerint. „Akkorra a hazai zöldautó-állomány a legfrissebb és óvatos előrejelzés szerint 225 ezerre nő, ez elektromos vagy hibrid járműveket is takar” – mondta a Világgazdaságnak Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Ezen arány eléréséhez az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek legalább ötödének elektromos vagy hibrid meghajtásúnak kell lennie.

elektromos
Már több mint százezer elektromos gépjármű üzemel Magyarországon / Fotó: Faludi Imre / MTI

Rekordok dőltek meg 2025-ben

Az év a terv megvalósítása szempontjából jól indult: mostanra több mint 100 ezer e-autó fut a hazai utakon, ami mögött rekordnagyságú, 31 ezres 2025-ös forgalomba helyezés állt. A lendület megtartását az elektromos járművek beszerzésére kiírt pályázat meghosszabbítása is segíti: a gazdasági társaságok még 2026. február 26-ig igényelhetnek járművenként akár 4 millió forint támogatást tisztán elektromos gépkocsik beszerzéséhez.

A vállalati flották zöldítését ösztönző program keretét az ősz elején emelte meg a minisztérium 40 milliárd forintra. Január közepéig több mint 8000 támogatási szerződést kötöttek meg, összesen 35 milliárd forint értékben. A keretemelés jóvoltából a program összesen több mint tízezer tiszta és csendes járművel bővítheti a hazai állományt.

Több mint százezres a zöldflotta

Az év eleji adat 2020 elejéhez képest tizenháromszoros, az elmúlt két esztendőben kétszeres gyarapodást jelent. Tavaly októberben közel 3000 jármű kapott zöld rendszámot, ezzel megdőlt a havi forgalomba helyezési rekord is. A Magyarországon futó elektromos járművek

  • zömét a személyautók adják (94 ezer),
  • de több mint 7 ezer tehergépkocsi,
  • mintegy 900 motorkerékpár
  • és körülbelül 280 busz is
    gyarapítja az állományt. A tisztán elektromosok részaránya az újautó-értékesítésekben 4-ről 8 százalék fölé nőtt, 2022 óta pedig megduplázódótt. A klímabarát gépkocsik elterjedésével nemcsak a levegőszennyezés és a zajterhelés csökken, hanem e járművek üzemeltetése és karbantartása is olcsóbb a benzinesekénél. A legnagyobb szennyezők közé tartozó közúti közlekedés károsanyag-kibocsátása a korábbi évek folyamatos növekedése után 2023-ban csökkenőbe fordult Magyarországon.

Ötször többet tölthetünk 2030-ra az elektromos pontokon

A múlt év nyarán több mint 3400 nyilvános töltőberendezés és mintegy kétszer annyi töltőpont üzemelt Magyarországon. E mutatók értéke 2030-ra 4500-ra, illetve 9000-re nőhet. A felhasznált energiamennyiség 2020-ról 2024-re megnégyszereződött, évi 2,2 gigawattóráról 8,7 gigawattórára emelkedett. A 2030-as várakozás 11,7 gigawattóra.

Csak öt cég volt elég bátor

A vidéki elektromos töltőállomások telepítésében gondolkodó üzemeltetők 2025. június végéig pályázhattak egy másik kiírásra. Ha az öt jelentkező mindegyike sikerrel jár, akkor összesen több mint száz helyszínen létesíthetnek a lendületesen gyarapodó hazai zöldflotta kiszolgálására alkalmas, korszerű e-töltőket. A hálózat bővítése közelebb visz az országos lefedettség eléréséhez, kényelmesebbé, vonzóbbá teszi a tiszta és csendes gépkocsik használatát – emelte ki a Világgazdaságnak a minisztérium.

A programba jelentkezőknek a töltőhálózat fehér foltjainak felszámolása érdekében legalább egy e-töltőállomás létesítését kellett vállalniuk a kevésbé ellátott járások valamelyikében. A június végi határidőig öt cég (a Tea Mobilitás Kft., a Szélmalom Benzinkút Kft., az Electron Holding Zrt., a Mol Nyrt. és az Emobility Solutions Kft.) nyújtott be kérelmet együttesen 6,5 milliárd forint értékben. Az elbírálás után, 2026 elején köthetik meg a kölcsönszerződéseket a nyertesekkel.

