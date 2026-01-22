Deviza
Aki azt hitte, nem kap otthontámogatást a közszolgálatban, ellenőrizze újra, nagy változás történt

A január elsejétől elérhető közszolgálati otthontámogatási programban bővítették a jogosultak körét. A program a kormány szerint a közszolgálatban dolgozók lakhatási körülményeinek javítását célozza.
VG
2026.01.22, 17:49
Frissítve: 2026.01.22, 17:49

A kormány újabb módosítást jelentett be az idén január elsejétől elérhető közszolgálati otthontámogatási program kapcsán. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese közölte, hogy tovább bővítik a jogosultak körét, valamint meghosszabbítják a bejelentési határidőt – írja az Origo.

Panel lakótelep, panelházOtthon Start Program Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatási program – Újabb munkavállalók is igényelhetik
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás – amelyet lakáshitel törlesztésére vagy új lakáscélú hitel önerőjeként lehet felhasználni – mostantól kiterjed:

  • az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltókra,
  • az állam által elismert egyházaknál kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozó hitoktatókra,
  • valamint az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyekre is.

A program emellett kiterjesztésre került a munkáltatói kölcsönökre is, amennyiben azok célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése. A 2026. január 1-je előtt létrejött lakáskölcsön-szerződések esetén a támogatás iránti igény bejelentésének határidejét január 20-áról február 15-re tolták ki.

A kormányzati tájékoztatás szerint ez a hosszabbítás lehetővé teszi, hogy többen tudjanak élni a lehetőséggel. A program a kabinet szerint a közszolgálatban dolgozók lakhatási körülményeinek javítását célozza, és köszönetet kíván kifejezni azok felé, akik hivatásuk révén a közösségért dolgoznak. 

Az otthontámogatás a korábban bevezetett családtámogatási elemeket (CSOK, Falusi CSOK, CSOK Plusz, Otthon Start Program) egészíti ki.

