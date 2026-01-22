Egészen félelmetes, amit a BUX művelt

Való igaz, hogy Donald Trump amerikai elnök pálfordulása az új büntetővámok ügyében, illetve a vártnál kedvezőbb amerikai GDP-adatok jobb kedvre hangolták a befektetőket csütörtökön és tempósan emelkedtek a legfontosabb amerikai és európai részvényindexek is, ám amit a BUX művelt, az valami egészen példátlan. A nap krónikájához tartozik a Béketanács megalakulása is Davosban, amellyel Magyarország az Egyesült Államok legközelebbi szövetségesei közé lépett.

A Mol vezetésével ért új csúcsra a BUX / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A régióban sem igen látni hasonló teljesítményt, mint a magyar tőzsdeindexé. A BUX úgy száguldott, mintha puskából lőtték volna ki, méghozzá hatalmas forgalomban, és a raliban mind a négy blue chip részt vett, persze nem egyforma mértékben.

Az első számú hazai tőzsdemutató 3,2 százalékkal, 125 197 pontra ugrott, ami – mondani sem kell – szédületes új történelmi csúcs. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 28,2 milliárd forintot.