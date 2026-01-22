Deviza
Egészen félelmetes, amit a BUX művelt

A Mol vezetésével lőtt ki a pesti börze vezető indexe. A többi blue chip is kitett magáért, az OTP és a BUX hatalmas új csúccsal zárta a csütörtöki kereskedést.
Murányi Ernő
2026.01.22, 17:30
Frissítve: 2026.01.22, 18:15

Való igaz, hogy Donald Trump amerikai elnök pálfordulása az új büntetővámok ügyében, illetve a vártnál kedvezőbb amerikai GDP-adatok jobb kedvre hangolták a befektetőket csütörtökön és tempósan emelkedtek a legfontosabb amerikai és európai részvényindexek is, ám amit a BUX művelt, az valami egészen példátlan. A nap krónikájához tartozik a Béketanács megalakulása is Davosban, amellyel Magyarország az Egyesült Államok legközelebbi szövetségesei közé lépett.

BUX Budapest,,Hungary,-,July,8,,2024:,Mol,Logo,On,An
A Mol vezetésével ért új csúcsra a BUX / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A régióban sem igen látni hasonló teljesítményt, mint a magyar tőzsdeindexé. A BUX úgy száguldott, mintha puskából lőtték volna ki, méghozzá hatalmas forgalomban, és a raliban mind a négy blue chip részt vett, persze nem egyforma mértékben.

Az első számú hazai tőzsdemutató 3,2 százalékkal, 125 197 pontra ugrott, ami – mondani sem kell – szédületes új történelmi csúcs. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 28,2 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legbrutálisabban a Mol részvényei lőttek ki, nem kevesebb mint 5,9 százalékkal, egészen 3810 forintig, az olajpapír eddigi 3877 forintos rekordját is megközelítve. A szerb akvizíció még mindig szállítja a muníciót a papírnak.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 810 HUF 0 / +5,89 %
Forgalom: 8 806 673 038 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP is elemében  volt, 2,5 százalékkal, 38 940 forintra drágult a bankrészvény, ami megint csak soha nem látott csúcs.   

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 38 940 HUF 0 / +2,45 %
Forgalom: 13 746 644 430 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter is hatalmasat ment, a kurzusa 3,8 százalékkal, 10 540 forintra emelkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 540 HUF 0 / +3,84 %
Forgalom: 3 436 115 760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom részvényei pedig 2,5 százalékkal, egészen 1948 forintig száguldottak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 948 HUF 0 / +2,53 %
Forgalom: 1 037 648 250 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint sem vette tréfára, az euró árfolyama a tőzsdei kicsengetésre 382 alá, pontosabban 381,9 forintra esett, míg a dolláré 325,22 forintra.

 

