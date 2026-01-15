Kiírták a dátumot, bezárja kapuit Amerika, 75 ország érintett – leáll a vízumok elbírálása, drasztikus lépés előtt áll Washington

Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlói vízumok feldolgozását 75 országból érkező kérelmezők esetében. Az amerikai kormány az X-en közzétett szerdai bejegyzésében azt írta, hogy az érintett országokból érkező bevándorlók „elfogadhatatlan mértékben veszik igénybe az amerikaiak jóléti rendszereit.

Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlói vízumok feldolgozását 75 országból érkező kérelmezők esetében / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

A lépés Donald Trump amerikai elnök egyre szigorodó bevándorlásellenes fellépésének része.

Amerika nem kér a szociális rendszeren élősködőkből, felülvizsgálják a vízumkérelmeket

„Felfüggesztjük 75 országból érkező bevándorlói vízumok feldolgozását, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja az eljárásokat annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a külföldi állampolgároknak a belépését, akik jóléti ellátásokra és közpénzekre szorulnának” – fogalmazott Tommy Pigott, a külügyminisztérium helyettes szóvivője.

Mint mondta, „a külügyminisztérium, régóta meglévő jogkörével élve, alkalmatlannak minősítheti azokat a potenciális bevándorlókat, akik az Egyesült Államok közterhévé válhatnának, és visszaélnének az amerikai emberek nagylelkűségével”.

Az érintett országok listája az Egyesült Államok szövetségeseit és ellenfeleit egyaránt tartalmazza.

A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és érinti többek között latin-amerikai országok – így Brazília, Kolumbia és Uruguay –, balkáni államok – például Bosznia és Albánia –, dél-ázsiai országok – Pakisztán és Banglades –, valamint számos afrikai, közel-keleti és karibi ország állampolgárait

– mondta a szóvivő.

A listán az európai állam között Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró és Észak-Macedónia szerepel, amelyek közül több csatlakozási tárgyalásokban áll az Európai Unióval.

Az intézkedés nem érinti a már kiadott bevándorlóvízumokat. Az amerikai kormány azonban korábban jelezte, hogy felülvizsgálja a Joe Biden elnöksége idején kiadott vízumokat is.

Az intézkedés nem érinti az amerikai turistavízumokat sem,

amik különösen nagy figyelmet kapnak, tekintve, hogy az Egyesült Államok rendezi a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot és a 2028-as olimpiai játékokat.