Kiírták a dátumot, bezárja kapuit Amerika, 75 ország érintett – leáll a vízumok elbírálása, drasztikus lépés előtt áll Washington
Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlói vízumok feldolgozását 75 országból érkező kérelmezők esetében. Az amerikai kormány az X-en közzétett szerdai bejegyzésében azt írta, hogy az érintett országokból érkező bevándorlók „elfogadhatatlan mértékben veszik igénybe az amerikaiak jóléti rendszereit.
A lépés Donald Trump amerikai elnök egyre szigorodó bevándorlásellenes fellépésének része.
Amerika nem kér a szociális rendszeren élősködőkből, felülvizsgálják a vízumkérelmeket
„Felfüggesztjük 75 országból érkező bevándorlói vízumok feldolgozását, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja az eljárásokat annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a külföldi állampolgároknak a belépését, akik jóléti ellátásokra és közpénzekre szorulnának” – fogalmazott Tommy Pigott, a külügyminisztérium helyettes szóvivője.
Mint mondta, „a külügyminisztérium, régóta meglévő jogkörével élve, alkalmatlannak minősítheti azokat a potenciális bevándorlókat, akik az Egyesült Államok közterhévé válhatnának, és visszaélnének az amerikai emberek nagylelkűségével”.
Az érintett országok listája az Egyesült Államok szövetségeseit és ellenfeleit egyaránt tartalmazza.
A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és érinti többek között latin-amerikai országok – így Brazília, Kolumbia és Uruguay –, balkáni államok – például Bosznia és Albánia –, dél-ázsiai országok – Pakisztán és Banglades –, valamint számos afrikai, közel-keleti és karibi ország állampolgárait
– mondta a szóvivő.
A listán az európai állam között Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró és Észak-Macedónia szerepel, amelyek közül több csatlakozási tárgyalásokban áll az Európai Unióval.
Az intézkedés nem érinti a már kiadott bevándorlóvízumokat. Az amerikai kormány azonban korábban jelezte, hogy felülvizsgálja a Joe Biden elnöksége idején kiadott vízumokat is.
Az intézkedés nem érinti az amerikai turistavízumokat sem,
amik különösen nagy figyelmet kapnak, tekintve, hogy az Egyesült Államok rendezi a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot és a 2028-as olimpiai játékokat.
A Reuters emlékeztetett, hogy már novemberben arra kérték az amerikai diplomatákat, hogy győződjenek meg arról, hogy a vízumkérelmezők pénzügyileg önellátók, és nem jelentenek kockázatot arra, hogy amerikai állami támogatásokra szoruljanak az ott-tartózkodásuk alatt.
A legális bevándorlás is nehezebb lett az Egyesült Államokba
A bevándorláspolitika szigorítása Trump egyik legfontosabb kampányígérete volt. Miután másodjára is hivatalba lépett, elkezdte ennek megvalósítását és átfogó bevándorlási szigorítást indított. Gyakoribbakká váltak a bevándorlási ellenőrzések, szövetségi ügynököket vezényeltek nagyvárosokba, ami több helyen erőszakos összetűzésekhez vezetett.
Bár kampányában az illegális bevándorlás megállítását ígérte, az intézkedések a legális bevándorlást is érintik. Megdrágultak például a magasan képzett munkavállalók H-1B vízumai, szigorodott az ellenőrzés és a vízumkiadás. A kormányzat emellett szigorította a vízumkiadás gyakorlatát is, fokozott közösségimédia-ellenőrzéssel és kiterjesztett átvilágítással.
Trump novemberben megfogadta, hogy „tartósan felfüggeszti” a bevándorlást minden „harmadik világbeli országból”, miután egy afgán állampolgár lövöldözött a Fehér Ház közelében, és megölt egy nemzeti gárdistát. Joseph Edlow, az Egyesült Államok Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának vezetője akkor az X-en közölte: Donald Trump elnök utasítására „teljes körű és szigorú felülvizsgálatot” rendelt el minden, „aggályosnak minősített” országból származó zöldkártya esetében.
A bejelentés illeszkedik a Trump-kormányzat legutóbbi bevándorlási és utazási korlátozásai közé, köztük a sokszínűségi vízumok (diversity visa) tavaly december végi felfüggesztéséhez. Ezek a vízumok évente legfeljebb 55 ezer olyan bevándorlónak tették lehetővé az Egyesült Államokba való belépést, akik alacsony amerikai bevándorlási arányú országokból érkeztek – emlékeztetett a CNBC.
A Cato Intézet szerint a lépések az amerikai történelem egyik legkeményebb legális bevándorlásellenes politikáját jelentik, amely
gyakorlatilag az Egyesült Államokba irányuló legális bevándorlás közel felét megtiltja, és már a következő egy évben mintegy 315 ezer legális bevándorlót visszafordít.
A külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy Trump hivatalba lépése óta több mint 100 ezer vízumot vontak vissza.