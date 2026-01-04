Borzalmas újévi tragédiát szemléltet a MÁV, az érzékszerveink rosszul vannak beállítva – videó
Borzalmas tragédia történt január elsején Sátoraljaújhelynél. Négyen haltak meg, amikor egy személyautó vonattal ütközött, pedig jól működött a fénysorompó. A tragikus eset felhívja rá a figyelmet, és a MÁV a cikkünkben lejjebb bemutatott videón is szemlélteti, hogy a fénysorompónál könnyű tévedni, ezért is kell nagyon fegyelmezetten engedelmeskedni a jelzésnek.
A KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad, a gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa – óv közleményében a vasútvállalat.
Emlékeztetnek: az elmúlt 17 évben MÁV hálózatán vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Ha történt is tragédia, azt mindig az okozta, hogy az ember hibázott – a műszaki berendezések jól működnek, védve az emberéletet.
Ennek ellenére mégis történt 2025-ben is a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt
- 57 vasúti átjárós baleset.
- Ezekből 19 követelt emberéletet is,
- és négy baleset résztvevői sérültek meg súlyosan.
- Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel,
- huszonhét pedig anyagi kárral járt.
Ehhez hozzáadódnak még a lelki traumák: a túlélőké, a sérülteké, az áldozatok szeretteié, a vétlen mozdonyvezetőké és vasutasoké. Az utóbbiak közt olyanok is voltak, akik emiatt hagyták el a pályát.
Vasúti átjáró: „Azt hittem, hogy még átérek”
A MÁV legújabb SÍN-TÉR epizódjában mutatja be Hartlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatója, hogy mit jelent az „azt hittem, még átérek” gondolat egy kísérletben, amely a periférikus látást és a távolság torz megbecsülését szemlélteti.