Hiába pörgött a turizmus, bajban maradt a vendéglátás – jön a beavatkozás – így segít a kormány a százmilliárdos csomaggal

A kormány támogatási csomagja érdemben javíthatja a turisztikai szektort, amely az elmúlt években tartós szerkezeti problémákkal küzdött. Az adócsökkentések, a fehérítést ösztönző intézkedések és a kedvezményes finanszírozás együtt segíthetik a vendéglátóipari ágazat bővülését és versenyképességének javítását.
2026.01.21, 16:25
Frissítve: 2026.01.21, 16:36

A vendéglátás számára jelentős, 95–127 milliárd forintos nagyságrendű támogatás több csatornán keresztül érkezhet az ágazatba – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdász kiemelte, hogy az adócsökkentések egyrészt közvetlen pénzügyi mozgásteret teremtenek a vállalkozások számára, amelyet béremelésekre és fejlesztésekre fordíthatnak, másrészt a fehéredés irányába is hatnak, ami hosszabb távon az ágazat egészét erősítheti.

turizmus vendéglátás KSHturisztikai szálláshelyek
A vendéglátás felpörgetése a cél / Fotó: Nominesine / Shutterstock

Kiemelte, hogy a vendéglátás helyzete ugyanakkor speciális: a tavalyi év első 11 hónapjában az eladási forgalom volumene mindössze 0,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Ez annak ellenére történt, hogy a keresletet meghatározó turizmus kedvezően teljesített:

a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 4,0 százalékkal emelkedett, elsősorban a külföldi vendégforgalom 7,2 százalékos bővülésének köszönhetően.

Emellett a gazdaságban érdemi reálbér-emelkedés is végbement. A gyenge teljesítmény hátterében nem átmeneti nehézségek állnak. Évek óta megfigyelhető trend, hogy

csökken a vendéglátóhelyek száma, ami hosszabb távon kínálati problémákhoz vezethet, és akár Magyarország turisztikai vonzerejét is ronthatja.

A kormányzati beavatkozás célja ezért az ágazat fejlődésének és versenyképességének támogatása.

Kevesebb hozzájárulást kell majd fizetni a vendéglátóhelyeknek

A turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése közvetlen segítséget jelent a vendéglátóhelyeknek – emelte ki az elemző. Bár elméletileg árcsökkenésként is megjelenhetne, valószínűbb, hogy a vállalkozásoknál maradó 30–32 milliárd forintos összeg fejlesztésekre és működésük stabilizálására fordítódik. Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció adómentessé tétele további keresletet generálhat, mivel a korábbi 33 százalékos adókulcs megszűnése ösztönözheti az ilyen jellegű üzleti költéseket. Mint azt kérdésünkre elmondta:

A várható 30-40 milliárd forintos költségvetési kiesést részben ellensúlyozhatja a megnövekvő forgalomból származó áfabevétel.

A felszolgálási díj adózásának kiterjesztése csökkentheti a munkaerőköltségeket, ami lehetőséget teremt

  • béremelésekre
  • és fejlesztésekre.

Hangsúlyozta: az intézkedés a fehéredést is erősítheti, mivel a vendéglátásban elterjedt szürkefoglalkoztatás visszaszorítását segíti, ezáltal mérsékelve a becslések szerint 35–55 milliárd forintos költségvetési kiesést.

Jelezte: a kormányzat a beruházásokat is ösztönzi: a 2,5 százalékos kamatozású kedvezményes hitelprogram keretében egyes források meghatározott feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakulhatnak. Emellett továbbra is elérhetők a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont korábban meghirdetett, célzott hiteltermékei, amelyek szintén a vendéglátó vállalkozások fejlesztéseit szolgálják – emlékeztetett Molnár Dániel.

 

