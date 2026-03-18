Mario Draghi, közgazdász, valamint korábbi olasz miniszterelnök 2024. szeptemberében publikálta jelentését az európai versenyképesség növelését illetően.

Az utolsó pillanatban kapcsolt az Európai Unió vezetése: lazulhat a bürokrácia

Eddig úgy tűnt, hogy az Európai Unió vezetése nem veszi komolyan a szakértő intelmeit, de Ursula von der Leyen új javaslata bizakodásra adhat okot.

A javaslat célja: Európa versenyképességének növelése

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a javaslat bemutatásakor elmondta: a javaslat célja a széttöredezettség csökkentése, az EU versenyképességének növelése és az innovatív vállalatok igényeinek kielégítése.

Az EU Inc. vállalati forma egységes, harmonizált szabályokat biztosít majd az EU teljes területén, hogy a több tagállamban is működő vállalatoknak ne kelljen minden egyes érintett nemzeti rendszer között eligazodniuk. A Bizottság elnöke szerint ez felszabadítja az európai egységes piac valódi potenciálját.

“Európában megvan a tehetség, az ötletek és az ambíció ahhoz, hogy az innovátorok számára a legjobb hellyé váljon. Ma azonban az európai vállalkozóknak, akik növekedni szeretnének, 27 jogrendszerrel és több mint 60 nemzeti cégformával kell számolniuk. Az EU Inc. megkönnyíti a vállalkozások elindítását és gyorsítja növekedésüket azzal, hogy bárki 48 órán belül céget alapíthat az Európai Unió bármely pontjáról, és mindezt teljesen online” - ismertette a részleteket Ursula von der Leyen.

A javaslat részletei

A javaslat szerint a vállalatok szabadon választhatják meg azt a tagállamot, ahol bejegyzik magukat. A cégalapítás kevesebb mint 100 euróba kerül, minimális részvénytőke-követelmények nélkül. A vállalatoknak csak egyszer kell benyújtaniuk cégadataikat, ami egy uniós szintű adatbázison keresztül a nemzeti cégnyilvántartásokba kerül. A folyamat teljesen digitalizált, ezáltal a startupok csőd esetén egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás útján szüntethetik meg tevékenységüket. Ez lehetővé teszi a vállalkozóknak, hogy innovációikkal egyszerűen be-, valamint kilépjenek a piacról.

A javasolt rendelet egyszerűsíti a finanszírozást is. A részvényátruházásokhoz, valamint a felszámolási eljárásokhoz nem lesz többé kötelező közvetítők bevonása. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EU Inc.-vállalatoknak hozzáférést biztosítsanak a tőzsdéhez. A részvényopciót csak az eladás nyomán keletkezett bevételek után adóztatják, ami Ursula von der Leyen szerint kulcsfontosságú tényező a vonzerő biztosításában, különösen az innovatív startupok számára.