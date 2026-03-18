Az elektromos autók hamarosan olcsóbbak lehetnek, mint a robbanómotorosok

Öt év után először csökkent tavaly az e-autók ára Európában. A háttérben az EU szigorú CO2-kibocsátási előírásai állnak, a folyamatot pedig a kisméretű, olcsó elektromos autók hajtották előre.
Murányi Ernő
2026.03.18, 21:16

Tavaly az Európai Unióban öt év után először ismét csökkent az elektromos autók átlagára, a vásárlók átlagosan 42 700 eurót fizetnek, ami 1800 euróval - vagyis körülbelül 4 százalékkal - kevesebb, mint az előző évben - áll a Transport & Environment (T&E) európai érdekvédelmi szervezet elemzésében.

A kisautók miatt csökkent tavaly az elektromos autók átlagára / Fotó: NurPhoto via AFP

A kis elektromos autók nyomták le az árakat

Az árak csökkenését főleg a megfizethető kisautók okozták. Az olyan modellek, mint a teljesen elektromos Renault 5 - kapható 28 000 eurótól - vagy a Citroën E-C3 - 20 140 eurótól - a népszerű járműosztály beszerzési árait átlagosan 13 százalékkal nyomták le. 

Ez a fordulat persze nem véletlenül következett be. A T&E az árcsökkenést közvetlenül az Európai Unió szigorított CO2-flotta-határértékeinek tulajdonítja. 

A megelőző négy évben az autógyártók – a világszerte csökkenő akkumulátorárak ellenére – elsősorban a magas árrésű, nagy elektromos SUV-okra tettek, ami körülbelül 5000 euróval emelte a piaci átlagárakat.

A 2025 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új, szigorúbb CO2-kibocsátási célok viszont arra kényszerítette a gyártókat, hogy újragondolják stratégiájukat: a bírságok elkerülése érdekében megfizethetőbb elektromos autókat kell piacra dobniuk. 

Az új stratégia - úgy tűnik -  bevált: az európai autógyártók már 2025 első felében teljesítették a követelményeket. Jelenleg csak a Volkswagen és a Renault marad még kissé le, de az előrejelzések szerint 2027 végéig, azaz határidőre ők is elérhetik a célokat.

A verseny nem áll meg, a kínai gyártók tömegesen törnek be Európába

Ha a keretfeltételek szigorúak maradnak, a T&E a nagy volumenű kisebb szegmensekben 2030-ra várja a robbanómotoros járművekkel való végleges árkiegyenlítődést, míg a nagyobb és drágább szegmensekben az árparitás a szervezet szerint a hasonló méretű, belső égésű motorral hajtott járművekkel már 2024-ben megvalósult.

Sebastian Bock, a T&E németországi vezetője ezért nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy ne enyhítsék az Európai Parlament által elfogadott szabványokat. 

A követelmények enyhítése nem biztosítana tartós védelmet az európai iparnak, hanem csupán késleltetné a várható árcsökkenést, és csak rövid távon biztosítaná a vállalatok árrését és osztalékát

- mondja.

A nemzetközi verseny közben nem alszik: a kínai gyártók tömegesen törnek be Európába, és a plug-in hibridek új regisztrációiban például mára már megelőzik a hagyományos német prémium márkákat is.

 

