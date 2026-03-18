Amerikában újra drágul a lakáshitel – Magyarország most kivételes helyzetben van

December óta a legmagasabb szintre emelkedett a 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek kamata az Egyesült Államokban. Az amerikai jelzáloghitelezők szövetségének (MBA) friss adatai szerint a kamat a március 13-án zárult héten 6,30 százalékra nőtt az előző heti 6,19 százalékról. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy az ezt megelőző két hétben még 6,09 százalékon állt a mutató, ami 2022 szeptembere óta a legalacsonyabb szint volt. Egy évvel ezelőtt ennél is magasabb, 6,72 százalékos kamattal lehetett hitelhez jutni.

Kevesebb hitelkérelem érkezik

A dráguló hitelek gyorsan lehűtötték a keresletet.

A jelzáloghitel-igénylések száma egy hét alatt 10,9 százalékkal csökkent, miután az azt megelőző héten még növekedést mértek.

Különösen a refinanszírozási kedv esett vissza: ezek a kérelmek heti alapon 19 százalékkal zuhantak. Ugyanakkor éves összevetésben még mindig jelentős, 69 százalékos növekedés látszik – igaz, ez nagyrészt az alacsony bázisnak köszönhető.

Miért nem váltanak hitelt az amerikaiak?

A háttérben egyszerű ok áll:

sok lakástulajdonos korábban 5 százalék alatti kamattal vett fel hitelt, így számukra nem éri meg új konstrukcióra váltani a jelenlegi, magasabb kamatszintek mellett.

Más a helyzet azokkal, akik az elmúlt három évben adósodtak el – számukra a refinanszírozás most akár kedvezőbb feltételeket is hozhat. A refinanszírozási kérelmek aránya az összes hiteligénylésen belül 52,3 százalékra csökkent az egy héttel korábbi 57,8 százalékról.

Globális hatások mozgatják a kamatokat

A kamatemelkedés mögött nemcsak belső gazdasági tényezők állnak.

Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza szerint az amerikai államkötvény-hozamok emelkedése, valamint a közel-keleti konfliktusok miatt magas olajárak is felfelé hajtják a kamatokat.

Mindez egy szélesebb inflációs sokk kockázatát is erősíti, ami további nyomást gyakorolhat a hitelpiacra.

Volt már ennél rosszabb is

Bár a mostani szint ismét emelkedést jelent, a helyzet még nem érte el a korábbi csúcsokat.

2023 októberének végén a 30 éves jelzáloghitelek kamata 7,90 százalékra ugrott, ami több mint két évtizedes rekordnak számított.

A mostani folyamatok azonban azt jelzik, hogy a hitelfelvevőknek továbbra sem számíthatnak tartósan alacsony kamatkörnyezetre.