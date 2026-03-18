Amerikában újra drágul a lakáshitel – Magyarország most kivételes helyzetben van

Az amerikai lakáspiacon ismét emelkednek a kamatok, ami gyorsan visszafogta a hitelkeresletet. A dráguló hitel miatt egyre kevesebben vágnak bele lakásvásárlásba vagy hitelkiváltásba. Eközben Magyarországon egészen más folyamat zajlik: egy államilag támogatott konstrukció élénkíti a piacot. A különbség látványos, és jól mutatja, mennyire eltérő pályán mozog most a két lakáshitelpiac.
Ballagó Dániel
2026.03.18, 20:35

December óta a legmagasabb szintre emelkedett a 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek kamata az Egyesült Államokban. Az amerikai jelzáloghitelezők szövetségének (MBA) friss adatai szerint a kamat a március 13-án zárult héten 6,30 százalékra nőtt az előző heti 6,19 százalékról. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy az ezt megelőző két hétben még 6,09 százalékon állt a mutató, ami 2022 szeptembere óta a legalacsonyabb szint volt. Egy évvel ezelőtt ennél is magasabb, 6,72 százalékos kamattal lehetett hitelhez jutni.

Amerikai Egyesült Államok USAgazdaság, árfolyam, dollár, jelzálog, hitel
Az Egyesült Államokban december óta a legmagasabbra emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata

Kevesebb hitelkérelem érkezik

A dráguló hitelek gyorsan lehűtötték a keresletet.

A jelzáloghitel-igénylések száma egy hét alatt 10,9 százalékkal csökkent, miután az azt megelőző héten még növekedést mértek.

Különösen a refinanszírozási kedv esett vissza: ezek a kérelmek heti alapon 19 százalékkal zuhantak. Ugyanakkor éves összevetésben még mindig jelentős, 69 százalékos növekedés látszik – igaz, ez nagyrészt az alacsony bázisnak köszönhető.

Miért nem váltanak hitelt az amerikaiak?

A háttérben egyszerű ok áll:

sok lakástulajdonos korábban 5 százalék alatti kamattal vett fel hitelt, így számukra nem éri meg új konstrukcióra váltani a jelenlegi, magasabb kamatszintek mellett.

Más a helyzet azokkal, akik az elmúlt három évben adósodtak el – számukra a refinanszírozás most akár kedvezőbb feltételeket is hozhat. A refinanszírozási kérelmek aránya az összes hiteligénylésen belül 52,3 százalékra csökkent az egy héttel korábbi 57,8 százalékról.

Globális hatások mozgatják a kamatokat

A kamatemelkedés mögött nemcsak belső gazdasági tényezők állnak.

Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza szerint az amerikai államkötvény-hozamok emelkedése, valamint a közel-keleti konfliktusok miatt magas olajárak is felfelé hajtják a kamatokat.

Mindez egy szélesebb inflációs sokk kockázatát is erősíti, ami további nyomást gyakorolhat a hitelpiacra.

Volt már ennél rosszabb is

Bár a mostani szint ismét emelkedést jelent, a helyzet még nem érte el a korábbi csúcsokat.

2023 októberének végén a 30 éves jelzáloghitelek kamata 7,90 százalékra ugrott, ami több mint két évtizedes rekordnak számított.

A mostani folyamatok azonban azt jelzik, hogy a hitelfelvevőknek továbbra sem számíthatnak tartósan alacsony kamatkörnyezetre.

Magyarország most kedvezőbb helyzetben van

Miközben az amerikai hitelfelvevők egyre magasabb kamatokkal szembesülnek,

Magyarországon jelenleg jóval kedvezőbb a lakáshitelezési környezet – nemcsak az USA-hoz, hanem több európai országhoz képest is.

Ennek egyik oka, hogy Európában is erősödtek a kamatemelkedési félelmek, és a piaci lakáshitelek ára sok helyen újra emelkedni kezdett. Ebben a környezetben különösen felértékelődnek azok a konstrukciók, amelyek kiszámítható, alacsony kamatot kínálnak.

Fél éve pörgeti a piacot az Otthon Start

Magyarországon ilyen az Otthon Start hitel, amely 2025 szeptemberében indult, és azóta érezhetően élénkítette a lakáspiaci keresletet.

A konstrukció lényege röviden:

  • végig fix, 3 százalékos kamat
  • akár 50 millió forintos hitelösszeg
  • maximum 25 éves futamidő
  • első lakás vásárlására vagy építésére használható
  • nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás
  • akár 10 százalékos önerővel is elérhető

A program legnagyobb előnye a kiszámíthatóság: a törlesztőrészlet nem változik, miközben a piaci kamatok jóval magasabb szinten mozognak.

Olcsóbb finanszírozás, erősebb kereslet

Míg az Egyesült Államokban 6 százalék feletti kamatszint mellett csökken a hitelkereslet, addig Magyarországon az alacsony, támogatott kamat éppen ellenkező hatást váltott ki.

Az Otthon Start megjelenése óta:

  • nőtt a hitelkereslet
  • élénkült az ingatlanpiac
  • erősödött a vásárlói aktivitás

Ez a helyzet azt is jelenti, hogy Magyarországon jelenleg nem a finanszírozás a fő akadály, hanem inkább az ingatlanárak alakulása.

Kivételes helyzet

A magyar lakáshitelpiac most kedvezőbb helyzetben van, mint az amerikai vagy több európai piac:

a hitelfelvevők alacsonyabb kamattal és nagyobb biztonsággal tudnak tervezni. Bár az olcsó hitel általában felfelé hajtja az ingatlanárakat, ebben az esetben van egy fontos fék a rendszerben: az Otthon Start programnál alkalmazott, négyzetméterenként legfeljebb 1,5 millió forintos árkorlát.

Ez azt jelenti, hogy az eladó lakások ára nem emelkedhet a végtelenségig, hiszen a vevők csak az ezen belül maradó ingatlanokra tudják igénybe venni a kedvezményes hitelt. A jelenlegi különbség tehát egyértelmű: miközben Amerikában a kamatok fékezik a lakáspiacot, Magyarországon az állami támogatás úgy tartja mozgásban a keresletet, hogy közben bizonyos mértékig kordában is tartja az árakat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
