Donald Trump és Orbán Viktor: a béke és 70 milliárd dollár – hatalmas a tét Washingtonban, „katasztrofális sikerre” utaznak

Szenvedő milliók békéje és gigászi újjáépítési összeg a tét a washingtoni találkozón, ahová a magyar kormányfő siet csütörtökön. Nem csoda, ha erre a magyar választási kampány utolsó heteiben is energiát és időt szakít Orbán Viktor: a Donald Trump létrehívta Béketanácsba az elsők közt hívták meg, a szervezeten keresztül a jövőben is a világfolyamatok ütőerén tarthatja kezét a kis Magyarország, és nem utolsósorban jó alkalom találkozni a nagy hatalmú amerikai elnökkel, akinek barátsága már eddig is védelmet nyújtott a magyaroknak az európai politikai és gazdasági viharokkal szemben.

Béketanács: hatalmas a tét Magyarország számára is – Orbán Viktor és Donald Trump barátsága nélkül itt nem kapnánk lapot: a jelen helyzetben mások nem kapnak / Fotó: AFP

Donald Trump egy évvel ezelőtti hatalomra kerülése lehetőséget biztosított az évek óta folyó gázai pusztítás és öldöklés befejezésére, és számunkra szimbolikus biztatást is jelentett, hogy az őszre tényleg sikerült lezáratnia a felekkel – Izraellel és a Hamász palesztin terrorszervezettel – a háborút. Az amerikai elnök ezt követően azonnal a számunkra húsbavágó ukrajnai háború lezárására fordult rá.

A nyomására megindult béketárgyalások sajnos mindmáig nem vezettek eredményre, de a reményt nem adta fel sem az Egyesült Államok, sem Magyarország, miközben Brüsszel háborúra készül.

Ebben a helyzetben szintén különleges és szimbolikus jelentősége van, a washingtoni Béketanács-ülés milyen eredményre jut a már kivívott béke megőrzését és az újraépítést illetően. Gáza romokban hever, a harcok beszüntetése ellenére sem sikerült még minden politikai jellegű problémát véglegesen lezárni, miközben kezdeni kell valamit az ott élők keserves sorsával, eltakarítani a romokat és elkezdeni az újjáépítést.

Más és mégis hasonló problémák jelentkezhetnek, ha a világ az Európai Unió ellenkezését legyőzve lezárná az ukrajnai konfliktust.

Az izraeli háború eltakarítása: ezzel néz szembe a Gázai övezetben Donald Trump és Orbán Viktor

Mit kell tenni, hogy vége legyen az ukrajnai háborúnak, továbbra is isten tudja, ha ez lenne a politikai akarat Brüsszelben és a nagy európai fővárosokban, az minden bizonnyal mérföldekkel hozná közelebb az európai vérontás és rombolás befejezését és lehetőséget adna Európa megroppant gazdasági jövőjének újragondolására.