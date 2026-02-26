Deviza
EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05% EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46% BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar gazdaság
magyar gdp
Európai Beruházási Bank
GDP-növekedés

EBRD: A magyar lehet a térség egyik húzó gazdasága

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az idei évre a korábban vártnál gyorsabb, 2027-re pedig tovább élénkülő gazdasági növekedést jelez előre a működési térségében. A bank szerint a közép- és kelet-európai régióban a magyar gazdaság növekedhet az egyik legdinamikusabban az új beruházások és az erősödő külső kereslet hatására.
VG/MTI
2026.02.26, 09:16
Frissítve: 2026.02.26, 09:50

Az idén az eddig vártnál gyorsabb, jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott idei első, 55 oldalas, átfogó regionális előrejelzése 2026 egészére 3,6 százalékos, 2027-re 3,7 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban.

Nagyot léphet előre a magyar gazdaság a következő két évben
Nagyot léphet előre a magyar gazdaság a következő két évben / Fotó: sweet_tomato / Shutterstock

A bank előzetes becslése szerint a tevékenységi térség gazdaságai tavaly átlagosan 3,4 százalékos növekedést értek el.

Az EBRD az idei prognózist 0,2 százalékponttal javította a tavaly szeptemberben kiadott előző előrejelzéséhez képest, azzal a véleményével indokolva a pozitív korrekciót, hogy az utóbbi évek növekedési lendülete várhatóan az idén is kitart.

2027-re gyengébb növekedést várnak Kelet-Közép-Európában, mint idén

A csütörtökön ismertetett új EBRD-előrejelzés 

a kilenc közép-európai és balti EU-gazdaságban – Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Észtországban – 2026-ra 2,9, 2027-re 2,7 százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számol.

Az idei prognózis 0,2 százalékponttal jobb az erre a térségre vonatkozó előző EBRD-becslésnél.

A bank hangsúlyozza: az országcsoport növekedési előrejelzésében végrehajtott felfelé mutató felülvizsgálat elsődleges okai között van a német gazdaság kilátásainak valamelyes javulása és a beruházások várható élénkülése.

A magyar lehet a térség egyik húzó gazdasága

Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 2 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik a bank által 0,4 százalékosra becsült tavalyi GDP-bővülés után.

A magyar gazdaság növekedésének 2026-ra valószínűsített, jelentős gyorsulásához az EBRD szerint a beruházások fokozatos élénkülése és a külső kereslet erősödése adja majd a hajtóerőt.

Ugyancsak kedvező hatással lesz a magyar gazdaság teljesítményére az új autóipari és akkumulátorgyártási kapacitások belépése, különösen a CATL 7,3 milliárd eurós beruházással épült „giga-akkumulátorgyára”, amely várhatóan 2026 elején kezdi a termelést – áll az EBRD csütörtöki előrejelzésében.

Ez a magyar gazdaság legnagyobb csodája, ami Nagy Márton szerint sem húzható sokáig

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak elismerte: a jelenlegi dinamika elsősorban a lakossági kereslethez kötődik. A háztartások fogyasztása tavaly mintegy 5 százalékkal nőtt, ami önmagában közel 2 százalékponttal járul hozzá a GDP-hez, vagyis külső dekonjunktúra nélkül 2 százalék körül lett volna a hazai növekedés. Az alapvető probléma szerinte az, hogy a magyar gazdaság kis, nyitott gazdaság, amelyben a GDP mintegy 80 százaléka exportból származik. Tehát a külső kereslet és a német gazdaság határozza meg Magyarország növekedési kilátásait. Összehasonlítva ugyanez az arány Lengyelországban, ahol jelenleg 3 százalék feletti növekedés látható, mindössze 40 százalék.

A miniszter kiemelte: visszafogott külső kereslet idején a gazdaságpolitika mozgástere elsősorban a belső piac élénkítésében rejlik, hiszen a cél a visszaesés elkerülése. „Lehet mondani, hogy nem egészséges, én is így gondolom, de amikor a külső kereslet ennyire gyenge, a belső keresletet meg kell támogatni. A fogyasztásvezérelt gazdasági növekedésre igenis szükség van átmenetileg” – mondta február elején a Világgazdaság Exkluzív podcastjában a miniszter.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu