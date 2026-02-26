Osztalékra pattant a Telekom, frissek a kispapírok, erős a forint

A BUX 127 570 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos plusz. A forint erős szinteken mozog. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Telekom pattant.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában bizonytalan a hangulat

Tegnap a tengerentúlon kedvező volt a hangulat az Egyesült Államokban az Nvidia gyorsjelentése előtt. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is emelkedett. Míg

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 3,55 százalékot pattant.

Az Nvidia kiemelkedő negyedévről számolt be.

Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a japán Nikkei enyhén emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimálisan csúszott, míg a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot esett.

A határidős árazások alapján Európában minimális mínuszokkal kezdhetik meg a kereskedést.



Pesti parkett: pattant a Telekom

Céláremelések érkeztek az OTP részvényre:

a Patria Finance 45 830 forintra emelte az OTP célárát 33 540 forintról, vételi ajánlással,

a PKO pedig 46 600 forintra 36 ezer forintról, vételre ajánlva.

Az OTP 40 ezer forintnál kereste az irányt.