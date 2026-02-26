Deviza
Osztalékra pattant a Telekom, frissek a kispapírok, erős a forint

Céláremelések sora érkezett a hazai blue chipekre. A pesti parkettet ma reggel mégis a Magyar Telekom osztalékígérete uralta. Pár kispapír vette fel a kesztyűt. Az erős forintot most a politika mozgatja.
Faragó József
2026.02.26, 09:21
Frissítve: 2026.02.26, 09:35

A BUX 127 570 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos plusz. A forint erős szinteken mozog. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Telekom pattant.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában bizonytalan a hangulat

Tegnap a tengerentúlon kedvező volt a hangulat az Egyesült Államokban az Nvidia gyorsjelentése előtt. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is emelkedett. Míg 

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 3,55 százalékot pattant. 

Az Nvidia kiemelkedő negyedévről számolt be.

Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a japán Nikkei enyhén emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimálisan csúszott, míg a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot esett. 

A határidős árazások alapján Európában minimális mínuszokkal kezdhetik meg a kereskedést.
 

Pesti parkett: pattant a Telekom

Céláremelések érkeztek az OTP részvényre:

  • a Patria Finance 45 830 forintra emelte az OTP célárát 33 540 forintról, vételi ajánlással,
  • a PKO pedig 46 600 forintra 36 ezer forintról, vételre ajánlva. 

Az OTP 40 ezer forintnál kereste az irányt.

Céláremelések a Molra:

  • a PKO célára 3 612 forint és tartáés,
  • az MBH célára 3 763 forint és tartás.

A Mol 3 646 forintról startolt, kétharmad százalékos pluszban.

A PKO 12 500 forintra emelte a Richter célárát, tartással. 

A Richter 11 910 forintnál keresett irányt.

A PKO a Telekom célárát 2 350 forintra emelte, vételre javasolva.

A Telekom osztalékemelést ígért a részvényeseknek.

A Magyar Telekom 2 160 forintra pattant, majd 5 százalékos pluszba. 

Bő 1 százalékot pattant a Nyomda, a CIG és az AutoWallis.

Erős szinteken a forint

Tegnap reggel röviddel a Medián legújabb közvélemény-kutatásának megjelenését követően erősödni kezdett a forint az euróval szemben. 

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euró-forint árfolyamában 

  • támasz 375 majd 372,93 forintnál látható,
  • míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,
  • fölötte 378,46 forintnál húzódik további ellenállás.

Tőzydenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés.

Majd 375,44-nél nyitott.

