Osztalékra pattant a Telekom, frissek a kispapírok, erős a forint
A BUX 127 570 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos plusz. A forint erős szinteken mozog. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Telekom pattant.
Ázsiában bizonytalan a hangulat
Tegnap a tengerentúlon kedvező volt a hangulat az Egyesült Államokban az Nvidia gyorsjelentése előtt. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is emelkedett. Míg
a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 3,55 százalékot pattant.
Az Nvidia kiemelkedő negyedévről számolt be.
Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a japán Nikkei enyhén emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimálisan csúszott, míg a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot esett.
A határidős árazások alapján Európában minimális mínuszokkal kezdhetik meg a kereskedést.
Pesti parkett: pattant a Telekom
Céláremelések érkeztek az OTP részvényre:
- a Patria Finance 45 830 forintra emelte az OTP célárát 33 540 forintról, vételi ajánlással,
- a PKO pedig 46 600 forintra 36 ezer forintról, vételre ajánlva.
Az OTP 40 ezer forintnál kereste az irányt.
Céláremelések a Molra:
- a PKO célára 3 612 forint és tartáés,
- az MBH célára 3 763 forint és tartás.
A Mol 3 646 forintról startolt, kétharmad százalékos pluszban.
A PKO 12 500 forintra emelte a Richter célárát, tartással.
A Richter 11 910 forintnál keresett irányt.
A PKO a Telekom célárát 2 350 forintra emelte, vételre javasolva.
A Telekom osztalékemelést ígért a részvényeseknek.
A Magyar Telekom 2 160 forintra pattant, majd 5 százalékos pluszba.
Bő 1 százalékot pattant a Nyomda, a CIG és az AutoWallis.
Erős szinteken a forint
Tegnap reggel röviddel a Medián legújabb közvélemény-kutatásának megjelenését követően erősödni kezdett a forint az euróval szemben.
Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euró-forint árfolyamában
- támasz 375 majd 372,93 forintnál látható,
- míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,
- fölötte 378,46 forintnál húzódik további ellenállás.
Tőzydenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés.
Majd 375,44-nél nyitott.