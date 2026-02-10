Deviza
Aggódhat a BYD, a Jaecoo és az Omoda, új kínai autó jön Magyarországra: letarolhatja a piacot, most mindenki az árára figyel – videó

A BAIC nevű kínai autómárka – a Gablini Csoport közreműködésével – hamarosan hivatalosan is belép a magyar piacra, elsőként az X55 kompakt SUV-val. A 185 lóerős, 1,5 literes turbós benzines modellt a tesztelők stabil futóművel, tágas utastérrel és európai ízlésvilágú dizájnnal jellemezték, árazása pedig az Omoda–Jaecoo-szegmensbe illeszkedik.
VG
2026.02.10, 19:10
Frissítve: 2026.02.10, 19:25

A BAIC kínai autómárka hamarosan hivatalosan is belép a magyar piacra. A Beijing Automotive Industry Corporation (röviden BAIC) 1958 óta működő pekingi vállalat, amely évtizedek óta jelen van a kínai autóiparban – írja az Autónavigátor.hu.

BAIC, kínai autó
Fotó: BAIC / Facebook

Nem csupán hazai gyártóként ismert: 2021 óta kisebbségi tulajdonosa a Mercedes-Benz Groupnak, tehát szoros technológiai és üzleti kapcsolatvan van a német prémiummárkával. Magyarországra mindeddig ismeretlen márkaként érkezik, első modellként az X55 típusú kompakt SUV-t mutatja be. A jármű valójában egy ráncfelvarráson átesett változat, amelyet itthon BAIC logóval forgalmaznak majd.

A dizájn letisztult, európai ízlésvilágra hangolt vonalakat követ: kerülte a túlzottan harsány elemeket, helyette a jelenlegi SUV-trendekhez illeszkedő megjelenést kapott. Méreteit tekintve a középkategóriás kompakt SUV-k közé sorolható: hossza 4,6 méter, szélessége 1,88 méter, magassága 1,68 méter, tengelytávolsága pedig 2,73 méter.

Hajtáslánca egy 1,5 literes, turbós benzines motorból és hétfokozatú dupla kuplungos automataváltóból áll – az erőforrás 185 lóerőt és 305 newtonméter nyomatékot ad le, az erőt kizárólag az első kerekekre továbbítva. Az üres tömeg körülbelül 1,55 tonna. A tesztek szerint a futómű – elöl MacPherson, hátul több lengőkaros független felfüggesztés – stabil kanyartartást kínál, a magas építés ellenére minimális a karosszéria dőlése.

A kormánykerék fogása kellemes, a műszerfal elrendezése átlátható és logikus. A központi multimédiás kijelző gyors reakcióidejű szoftvert kapott, ami napjaink elvárásainak megfelel. Hátul kifejezetten tágas a helykínálat mind a lábtér, mind a fejtér tekintetében, a csomagtér alapmérete pedig 350 liter. A BAIC X55 az árkategóriáját tekintve az Omoda és Jaecoo modellek közvetlen környezetébe érkezik, így 

a kínai márkák között a közép-felső szegmensben versenyez majd. 

A pontos indulási időpont és a hazai árak egyelőre nem ismertek, de a forgalmazó jelezte, hogy a bevezetés a közeljövőben várható. A BAIC megjelenése újabb fejezetet nyit a magyarországi kínai autómárkák történetében, ahol az utóbbi években egyre több gyártó próbál helyet szerezni. 

Gyilkos vetélytársat kapott Magyarországon a BYD

Az Omoda és testvérmárkája, a Jaecoo példátlanul dinamikus magyarországi autópiaci terjeszkedéséről számolt be importőre, a Genius Automotive Kft. A kínai Chery Group két autómárkája 15 hónap alatt 1,7 százalékos részt szerzett az új személyautók magyarországi piacán.

