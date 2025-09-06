Kimondták, mire kell felkészülniük a balatoni vállalkozásoknak – ezen múlhat a fennmaradásuk

A Balaton körül több ezer vállalkozás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A júniusi hónap gyengébb volt a tavalyinál, azonban sok szolgáltató úgy látja, hogy összességében jó szezont zárt.

Kimondták, mire kell felkészülniük a balatoni vállalkozásoknak, hogy hosszú távon is fennmaradhassanak / Fotó: Shutterstock

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.

A Balatonnál

5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek aránya,

illetve 3,2 százalékkal szintén kevesebb külföldi érkezett a tóhoz.

„A júliusi esőzések jelentősen befolyásolták a vízparti kikapcsolódás lehetőségeit” – mondta lapunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Hangsúlyozta, hogy a Balaton látogatottsága sok esetben teljesen impulzív módon történik: ha vannak megfelelő programok, vagy jó az idő, akkor elindulnak pihenni vágyók.

A Balatonon nem drágult úgy, mint indokolt lett volna

„Árbevétel szempontjából jó szezon volt az idei, igaz, hullámzóan kezdődött el a nyár” – mondta, majd hozzátette, hogy augusztus végére a Balaton visszatalált magához. Ebben sokat segített a MotoGP motorverseny-sorozat és a szinte azzal egy időben zajló zamárdi Strand Fesztivál is, amelyen több tízezren vettek részt.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azonban úgy látja, hogy nem minden szolgáltató találta meg a számításait az idei szezonban, de szerinte ennek főleg minőségi okai vannak. „Akik megfelelő színvonalat kínáltak, jó árakkal dolgoztak, azok biztosan jó szezont tudhatnak maguk mögött” – fejtette ki.

Véleménye szerint a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében , ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben.

Fekete Tamás a Világgazdaságnak korábban úgy fogalmazott, hogy a Balaton népszerűségét a dráguló Adria mellett nemcsak a jobb ár-érték arány, de erős hazai program- és gasztronómiai kínálat is hajtja. Éppen ezért, megváltoztak a magyar utazók szokásai.