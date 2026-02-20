„Nem állunk meg: a vidéki kkv-k számára 3 milliárd forintos szolgáltatóipar-fejlesztési programon dolgozunk” – írta Nagy Márton a Facebookon.

Nagy Márton bejelentette: milliárdok érkeznek ezekhez a vállalkozásokhoz – mutatjuk, mire készül a kormány / Fotó: Shutterstock

Korábban azt is megírtuk, hogy pár hét alatt 19 ezer magyar vállalkozás mozdult rá az új Széchenyi-hitelre. A fix 3 százalékos hitel betalált a kis- és középvállalkozásoknál.

A kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően

16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.

A 150 millió forintos hitelplafon miatt a mikro- és kisvállalkozások a program elsődleges célpontjai, számukra ez a keret érdemi segítséget nyújt.

Januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a családok és a vállalkozások éve elnevezésű sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy a kormány az adminisztrációs terhek további csökkentésével is támogatja a kkv-kat.

A kis- és középvállalkozások fordulata még várat magára, ehhez hitelezési fordulatra van szükség.