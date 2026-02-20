Deviza
Nagy Márton bejelentette: milliárdok érkeznek ezekhez a vállalkozásokhoz – mutatjuk, mire készül a kormány

A nemzetgazdasági miniszter szerint nem áll meg a kormány a gazdaságélénkítő intézkedésekkel. Nagy Márton bejelentette, hogy egy 3 milliárd forintos programon dolgoznak.
VG
2026.02.20, 08:52
Frissítve: 2026.02.20, 09:22

„Nem állunk meg: a vidéki kkv-k számára 3 milliárd forintos szolgáltatóipar-fejlesztési programon dolgozunk” – írta Nagy Márton a Facebookon.

kkv-hitel támogatás
Nagy Márton bejelentette: milliárdok érkeznek ezekhez a vállalkozásokhoz – mutatjuk, mire készül a kormány / Fotó: Shutterstock

Korábban azt is megírtuk, hogy pár hét alatt 19 ezer magyar vállalkozás mozdult rá az új Széchenyi-hitelre. A fix 3 százalékos hitel betalált a kis- és középvállalkozásoknál. 

A kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően 

16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. 

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.  

A 150 millió forintos hitelplafon miatt a mikro- és kisvállalkozások a program elsődleges célpontjai, számukra ez a keret érdemi segítséget nyújt.

Januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a családok és a vállalkozások éve elnevezésű sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy a kormány az adminisztrációs terhek további csökkentésével is támogatja a kkv-kat. 

A kis- és középvállalkozások fordulata még várat magára, ehhez hitelezési fordulatra van szükség.

  • Emelkedik a könyvvizsgálati értékhatár 300 millió forint nettó árbevételről 600 millió forintra január 1-jétől.
  • A módosítás értelmében azok a kkv-k mentesülnek a könyvvizsgálati kötelezettség alól, amelyeknek a nettó árbevétele a havi 25 és 50 millió közötti sávban van.
  • A könyvvizsgálati szabály változásával 16 025 vállalkozás érintett, ez a társas vállalkozások 4,4 százaléka.
  • Idén akár 150 milliárd forint SZKP beruházási hitelt is kihelyezhetnek, ezek 2024 november 1-jétől 3,5 százalékos kamattal elérhetők.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
