Nagy Márton bejelentette: milliárdok érkeznek ezekhez a vállalkozásokhoz – mutatjuk, mire készül a kormány
„Nem állunk meg: a vidéki kkv-k számára 3 milliárd forintos szolgáltatóipar-fejlesztési programon dolgozunk” – írta Nagy Márton a Facebookon.
Korábban azt is megírtuk, hogy pár hét alatt 19 ezer magyar vállalkozás mozdult rá az új Széchenyi-hitelre. A fix 3 százalékos hitel betalált a kis- és középvállalkozásoknál.
A kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően
16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.
A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.
A 150 millió forintos hitelplafon miatt a mikro- és kisvállalkozások a program elsődleges célpontjai, számukra ez a keret érdemi segítséget nyújt.
Januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a családok és a vállalkozások éve elnevezésű sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy a kormány az adminisztrációs terhek további csökkentésével is támogatja a kkv-kat.
A kis- és középvállalkozások fordulata még várat magára, ehhez hitelezési fordulatra van szükség.
- Emelkedik a könyvvizsgálati értékhatár 300 millió forint nettó árbevételről 600 millió forintra január 1-jétől.
- A módosítás értelmében azok a kkv-k mentesülnek a könyvvizsgálati kötelezettség alól, amelyeknek a nettó árbevétele a havi 25 és 50 millió közötti sávban van.
- A könyvvizsgálati szabály változásával 16 025 vállalkozás érintett, ez a társas vállalkozások 4,4 százaléka.
- Idén akár 150 milliárd forint SZKP beruházási hitelt is kihelyezhetnek, ezek 2024 november 1-jétől 3,5 százalékos kamattal elérhetők.