Úgy szórjuk a pénzt az étrend-kiegészítőkre, mint ha nem lenne holnap – milliárdok repülnek ki a zsebünkből, de mindenki elkövet egy hibát

Hogy az étrend-kiegészítők piaca hatalmas, azt ma már senki nem vitatja, még akkor sem, ha az erre fordított fogyasztói költések az éves gyógyszervásárlások együttes összegének mindössze tizedét teszik ki.

Az étrend-kiegészítők magyarországi piaca 120-200 milliárd forintra tehető / Fotó: Science Photo Library via AFP (képünk illusztráció)

A piac dinamikus növekedését jól jellemzi, hogy

2021-ben még csak 152 milliárd dolláros volt a világpiac,

az idei prognózis viszont már meghaladja a 194 milliárdot,

2029-re pedig elérheti a 258 milliárdot.

A vega, vegán étrend terjedésével száguld a növényi alapú étrend-kiegészítők piaca:

itt az idei 27, 52 milliárd dollár után

2030-ra 42,27 milliárd dollárt jósolnak.

A diabétesz elleni szerből súlycsökkentővé avanzsált dán és amerikai gyógyszerek megjelenése ellenére továbbra is jelentős a fogyókúrás készítmények csodaszerekkel dúsított piaca, a multi- és monovitaminok piaca pedig folyamatosan és töretlenül növekszik. A magyar étrend-kiegészítők piaca értelemszerűen ezen belül kicsi, de annyira mégsem: az idei forgalmat ugyanis 120-200 milliárd forint közöttre becsülik. A legnehezebben bemérhető szegmens ezen a területen is az online kereskedelem, azon belül is a külföldi webáruházak ilyen természetű szállításai.

Az online forgalom arányát jelenleg mintegy 20-25 százalékra becsülik, ám ez folyamatosan növekszik.

Az online tér senkinek sem életbiztosítás

Szabó János Ferenc Bio- és Gyógynövény Kereskedők Szövetségének (BIGYOX) elnöke szerint a fogyasztó az online világban a legkiszolgáltatottabb, de nincs eléggé biztonságban akkor sem, ha drogériában vagy szupermarketben vásárol étrend-kiegészítőt vagy vitamint, mert egyik helyen sem segítik a választást megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek.

Különösen aggályosnak látja a magas hatóanyag-tartalmú készítmények korlátozás nélküli forgalmazását, valamint azt, hogy az étrend-kiegészítőknél a jogszabályok szerint nem csak hogy nem szükséges a termékek előzetes kontrollja, de nem kötelező arról sem tájékoztatást adni, hogy az adott étrend-kiegészítő fogyasztása milyen gyógyszerek szedése esetén lehet ellenjavasolt.

Azt szeretnék elérni, hogy az egy-egy vitaminból, ásványi anyagból vagy nyomelemből az NVR (Nutrient Reference Value, tápanyag-referenciaérték) által meghatározott napi maximális mennyiség 50 százalékánál többet tartalmazó készítményeket csak patikákban, illetve gyógynövényboltokban lehessen fogalmazni.