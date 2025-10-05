Úgy szórjuk a pénzt az étrend-kiegészítőkre, mint ha nem lenne holnap – milliárdok repülnek ki a zsebünkből, de mindenki elkövet egy hibát

Hogy az étrend-kiegészítők piaca hatalmas, azt ma már senki nem vitatja, még akkor sem, ha az erre fordított fogyasztói költések az éves gyógyszervásárlások együttes összegének mindössze tizedét teszik ki.
A piac dinamikus növekedését jól jellemzi, hogy
A vega, vegán étrend terjedésével száguld a növényi alapú étrend-kiegészítők piaca:
A diabétesz elleni szerből súlycsökkentővé avanzsált dán és amerikai gyógyszerek megjelenése ellenére továbbra is jelentős a fogyókúrás készítmények csodaszerekkel dúsított piaca, a multi- és monovitaminok piaca pedig folyamatosan és töretlenül növekszik. A magyar étrend-kiegészítők piaca értelemszerűen ezen belül kicsi, de annyira mégsem: az idei forgalmat ugyanis 120-200 milliárd forint közöttre becsülik. A legnehezebben bemérhető szegmens ezen a területen is az online kereskedelem, azon belül is a külföldi webáruházak ilyen természetű szállításai.
Az online forgalom arányát jelenleg mintegy 20-25 százalékra becsülik, ám ez folyamatosan növekszik.
Szabó János Ferenc Bio- és Gyógynövény Kereskedők Szövetségének (BIGYOX) elnöke szerint a fogyasztó az online világban a legkiszolgáltatottabb, de nincs eléggé biztonságban akkor sem, ha drogériában vagy szupermarketben vásárol étrend-kiegészítőt vagy vitamint, mert egyik helyen sem segítik a választást megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek.
Különösen aggályosnak látja a magas hatóanyag-tartalmú készítmények korlátozás nélküli forgalmazását, valamint azt, hogy az étrend-kiegészítőknél a jogszabályok szerint nem csak hogy nem szükséges a termékek előzetes kontrollja, de nem kötelező arról sem tájékoztatást adni, hogy az adott étrend-kiegészítő fogyasztása milyen gyógyszerek szedése esetén lehet ellenjavasolt.
Azt szeretnék elérni, hogy az egy-egy vitaminból, ásványi anyagból vagy nyomelemből az NVR (Nutrient Reference Value, tápanyag-referenciaérték) által meghatározott napi maximális mennyiség 50 százalékánál többet tartalmazó készítményeket csak patikákban, illetve gyógynövényboltokban lehessen fogalmazni.
Az étrend-kiegészítők iránti kereslet növekedésében a reklámok mellett nem kis szerepe van annak, hogy kis túlzással szinte mindenütt hozzáférhetőek. A piac a 2004-es EU-s jogharmonizáció óta Magyarországon is teljes mértékben liberalizált, ami azt is jelenti, hogy
a forgalomba hozatalhoz nincs szükség előzetes kontrollra, elég bejelenteni a terméket a piaci bevezetés napján a hatóságnak.
E a széles körű hozzáférés a mintegy 80 gyártót tömörítő Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) szerint egyaránt érdeke a fogyasztóknak és a gyártóknak, a korlátozás pedig ezek érdeksérelme mellett jogszabályellenes is lenne.
Bodnár Tibor, a MÉKISZ elnökségi tagja, az Árnika Kft. alapító tulajdonosa szerint nem megalapozott az az elvárás sem, hogy az étrend-kiegészítők csomagolásán információt kellene adni a gyógyszer kölcsönhatásveszélyeiről, mert a törvény csak a gyógyszerek esetében írja elő annak közlését, hogy milyen más hatóanyagok fogyasztása kerülendő. Gyógyszerészként úgy ítéli meg, hogy a tudomány már régen túlhaladta az NRV-standardokat és bebizonyosodott, hogy annál jóval magasabb dózisok alkalmazása is kívánatos lehet.
A vitaminok és ásványi anyagok új felső értékének meghatározását célzó vizsgálatok már folynak.
A hatósági ellenőrzés erősítését és a biztonságos élelmiszerprogram kiterjesztését viszont kívánatosnak ítéli a szervezet, a potencianövelőket, fogyást elősegítő szereket, valamint az olyan termékeket, amelyek például melatonint tartalmaznak, átterelné a gyógyszerek közé.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ a hatályos jogszabályokról és elvárásokról külön tájékoztatja az új termékkel piacra lépni szándékozókat, amelyben külön kitér például a cannabis- (CBD-) tartalmú étrend-kiegészítőkre, amiket a bennük lévő hatóanyag természetére tekintettel Magyarországon nem lehetne jogszerűen forgalomba hozni. Ennek ellenére számos helyen fellelhetőek ilyenek. Gyógynövényboltos informátorunk szerint
ezek a termékek az előzetes kontroll hiánya miatt kerülhetnek forgalomba, hogy aztán csak akkor vegyék le a polcról őket, amikor az ellenőrzés kiszúrja, hogy CBD-t tartalmaznak.
Ez sem jelenti azonban azt, hogy véglegesen eltűnnének: új csomagolásban újra forgalomba kerülnek, és kezdődik a játék elölről.
A tisztességtelen piaci magatartást, jogszabályoknak való nem megfelelést több hatóság is vizsgálja, a nem megfelelő készítményeket pedig kitiltják a forgalomból. Szeptember elején a versenyhivatal indított eljárást több ilyen gyakorlatot folytató cég ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.