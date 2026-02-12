Már januárban leállhatott a Barátság kőolajvezeték, de csak a szennyező levegő miatt riasztottak – miért csak most szóltak az ukránok?

Nem érkezik Magyarországra kőolaj a Barátság olajvezetéken, mert azt a múlt hónapban kétszer is orosz támadás érte. A hírt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentette be a Bloomberg tudósítása szerint. Ha igaz a más forrásból meg nem erősített hír, akkor a hazai ellátás szempontjából az az elsődleges, hogy Magyarország rendelkezik három hónapra elég biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészlettel, továbbá számíthat a tengeren érkező alternatív olajra, amelyet a Horvátország felől belépő Adria vezeték szállít.

Ha nincs Barátság, van Adria, de az nem olyan / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Valóban megsérülhetett a Barátság

Ám mielőtt amiatt aggódnánk, hogy honnan kap kőolajat a Mol százhalombattai finomítója a szállítás leállásának elhúzódása esetén, sorra kell venni, mi az, amit biztosan tudunk:

A Barátság érintett, déli ágának kapacitását a több évtizeddel korábbi igényekre szabták, azóta azonban nem érkezik rajta folyamatosan az olaj. A Mol havonta kér néhány tételt, néhány napon át.

A Mol jelenleg még kevesebbet rendel, mert a finomító olajigénye megcsappant egy tavalyi tűzeset miatt. Egyelőre tart a létesítmény javítása. Így azután nem lettünk sokkal okosabbak a Bloomberg név nélküli forrásának azon értesülésétől, mely szerint a Mol most kevesebb orosz olajat igényel, mint egy éve.

A Világgazdaság értesülése szerint a nagykereskedők nem jelezték, hogy a vezeték sérülése óta ne kapták volna meg a Moltól rendelt olajterméket.

Ukrajna jórészt Magyarországról vásárol gázolajat, például tankjaiba. Keleti szomszédunknak messze nem érdeke, hogy leállítsa azt az olajszállítást, amelytől a saját gázolajellátása is függ.

Ha tehát ukrán területen elzárták az olajcsapot, annak valóban műszaki oka volt, vagyis ahogyan bejelentették: háborús támadás érte. Mindazonáltal megnyugtató lenne, ha

hír érkezne a vezeték javításáról,

vagy orosz oldalról az említett támadásról,

esetleg információ a Moltól,

amelynél egyébként érdeklődött a Világgazdaság, de még nem kapott választ.

A hivatalos tájékoztatás azért is fontos lenne, mert kérdőjeleket vet fel, hogy a létesítmény január 27-i megtámadásáról miért csak most érkezett hír.

A pontos helyszínt sem közölték, csak egy képet egy tűzoltásról. További sovány részlet, hogy a Reuters szerint az ukrán Naftogaz január 27-én jelezte, hogy megtámadták egyik kelet-európai létesítményét, de nem közölte, melyiket. Ugyanakkor Brodi település hatóságai figyelmeztették a lakosokat az olajtermékek égése okozta légszennyezésre. Brodinál találkozik a Barátság a csővezeték az Odessza útvonalhoz, amely a fekete-tengeri terminálokhoz vezet.