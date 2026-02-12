Deviza
elektromos autógyártás
vezetőváltás
kínai autó
BYD

Váratlan bejelentést lett a Szegeden gyárat építő BYD: nagy változás történt – mostantól ők az új magyarországi vezetők

A vállalat célja a növekedés fokozása és a piaci stabilitás hosszú távú biztosítása. A BYD Magyarország új vezetőkkel erősíti regionális és hazai pozícióját: Jeremy Wang a régió országigazgatója lesz, míg Rényi-Vámos Ádám a magyar divízió operatív irányítását veszi át.
VG/MTI
2026.02.12, 18:53
Frissítve: 2026.02.12, 19:29

Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország, az új regionális és a hazai vezetés célja pedig az lesz, hogy tovább erősítsék a kínai autógyártó jelenlétét Európában.

BYD - Showroom - Sales Europe byd
A BYD Magyarország friss vezetői struktúrával folytatja hazai és regionális tevékenységét / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat közleménye szerint Jeremy Wang veszi át a regionális országigazgatói pozíciót, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként. 

A társaság közleménye szerint az átalakítás célja a magyarországi és régiós növekedés további erősítése, valamint a piaci jelenlét stabilizálása.

Jeremy Wang Jontey Leet váltja, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetében a szaúd-arábiai piacért felel. Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe régiós országigazgatójaként Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel. Korábban a szegedi gyárhoz kapcsolódó kormányzati kapcsolatok felelőse volt, és aktívan részt vett a hazai beruházások előkészítésében.

Rényi-Vámos Ádám a BYD Magyarország kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységét irányítja. A közgazdász végzettségű szakember több mint húszéves autóipari tapasztalattal rendelkezik: dolgozott a KIA Hungarynél kereskedelmi igazgatóként, valamint a Nissan közép-európai szervezeténél országigazgatói és értékesítési operációs vezetői pozíciókat töltött be.

Gőzerővel terjeszkedik Magyarországon a BYD

A BYD Auto a BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással épít autógyárat Szegeden, és Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját mintegy 100 milliárd forint értékben.

A BYD márka 2023 óta van jelen a magyar piacon, ahol eddig mintegy 4 százalékos részesedést szerzett az újautó-piacon. 2025-ben több mint 2200 új járművet értékesített Magyarországon, megerősítve pozícióját a régió elektromos autópiacán.

