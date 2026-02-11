A világelitbe emelték az Andrássy út egyik legszebb épületét

Rangos szakmai elismerést érdemelt ki a W Budapest: a szálloda bekerült a Forbes Travel Guide 2026-os válogatásába, és elnyerte a négycsillagos minősítést. A díj a szolgáltatások minőségét és következetességét értékeli, nem marketingígéreteket – a budapesti hotel ezzel a világ élmezőnyéhez csatlakozott.

A hotel rangos elismerést kapott / Fotó: W Budapest

A Forbes Travel Guide 2026-os értékelése szerint a W Budapest megfelelt azoknak a szigorú, anonim ellenőrzések során vizsgált szakmai kritériumoknak, amelyek alapján a szervezet a legjobb luxusszállodákat rangsorolja. A négycsillagos minősítés olyan hoteleket jelöl, amelyek stabilan magas színvonalú vendégélményt nyújtanak az érkezéstől a távozásig.

A szálloda a felújított Drechsler-palota falai között működik, és 2023-as megnyitása óta az Andrássy út egyik legfeltűnőbb turisztikai beruházása.

A történelmi épület és a kortárs belsőépítészet párosítása egyszerre szólítja meg a nemzetközi vendégeket és a budapesti közönséget.

Kiváló értékelést kapott a hotel

A Forbes értékeléseiben nem a látvány vagy a márkanév a döntő, hanem a szolgáltatás minősége, a személyzet felkészültsége és az élmény következetessége. A W Budapest ezzel a minősítéssel abba a szűk nemzetközi körbe került, amelyet a szervezet világszinten is jegyez.

A mostani elismerés nem előzmény nélküli. A hotel korábban bekerült

a Michelin Guide Hungary 2025 kiadványába, ahol Michelin Key Hotel minősítést kapott,

valamint a Condé Nast Traveler olvasói szavazásán Közép- és Dél-Európa legjobb szállodái között szerepelt.

Gasztronómiai fronton is figyelmet kapott: a házban működő Le Petit Beefbar a Gault & Millau értékelésében két séfsapkát szerzett.

A Forbes Travel Guide idei díjazottjai több mint 95 ország szállodái közül kerültek ki. A W Budapest elismerése azt jelzi, hogy a magyar főváros egyik ikonikus sugárútján működő hotel már nemcsak látványos beruházás, hanem a nemzetközi luxusszállodai mezőnyben is jegyzett szereplő.