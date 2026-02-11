Deviza
EUR/HUF378,93 +0,19% USD/HUF318,47 +0,13% GBP/HUF435,54 +0,44% CHF/HUF414,77 +0,25% PLN/HUF89,95 +0,38% RON/HUF74,43 +0,24% CZK/HUF15,63 +0,23% EUR/HUF378,93 +0,19% USD/HUF318,47 +0,13% GBP/HUF435,54 +0,44% CHF/HUF414,77 +0,25% PLN/HUF89,95 +0,38% RON/HUF74,43 +0,24% CZK/HUF15,63 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 955,8 -1,05% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 191,48 -0,64% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,81 -0,03% BUX128 955,8 -1,05% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 191,48 -0,64% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,81 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MNB
Varga Mihály
jegybank

Forrósodik a helyzet a Szabadság téren: Varga Mihályék hozzányúltak valamihez, amihez ritkán – lesz pénzük a bankoknak

Csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját a januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a lépés nem tekinthető monetáris lazításnak, ugyanis a jegybank ezzel csak semlegesíti a lejáró programok miatt beszűkülő likviditás okozta hatást. Az már más kérdés, hogy ettől függetlenül február végén várhatóan nekivág a lazításnak a Varga Mihály vezette testület.
Járdi Roland
2026.02.11, 12:16
Frissítve: 2026.02.11, 12:40

A monetáris tanács 2026. január 13-i ülésén a kötelező tartalékráta 2 százalékpontos, 8 százalékról 6 százalékra csökkentéséről döntött – erről jelent meg sajtóközlemény a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján szerda délelőtt.

Varga Mihály
Újabb jegybanki lépés: Varga Mihályék hozzányúlnak a bankok tartalékrátájához / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Forrósodik a helyzet a Szabadság téren: Varga Mihályék hozzányúlnak a bankok tartalékrátájához

Mint írják, a hitelintézeteknek a 2026. márciusi tartalékolási periódustól kezdve kell az új rátával számított kötelező tartalékot teljesíteniük. A tartalékkötelezettség nem kamatozó része változatlanul a tartalékalap 2,5 százaléka marad. 

A lépés nem jelent változást a jegybanki kamatkondíciókban, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad

– írják, hozzátéve, hogy az intézkedés a korábbi jegybanki programok lejárata mellett támogatja a bankok likviditáskezelését. Az MNB a kötelező tartalékráta normalizációjával tovább közelít az Európai Központi Bank gyakorlatához.

Semlegesít még a MNB

Az előző, tavalyi tartalékráta-csökkentés is arról szólt, hogy folyamatosan futnak ki a korábbi jegybanki programok a jegybank mérlegéből – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Ahogy ezek a programok lejárnak, visszafizetik az MNB-nek, emiatt folyamatosan szűkül a jegybank mérleg és a bankközi likviditás. 

Amikor 8 százalékra levitték, akkor is az volt az indoklás, mivel zsugorodik a jegybanki likviditás, ezt ellentételezi a jegybank azáltal, hogy csökkenti a tartalékolási kötelezettséget. 

Tehát kvázi semlegesíti azt a szűkítő hatást, amelyet a programok lejárata okoz, ezért Virovácz Péter szerint nem nevezhető monetáris lazításnak az MNB mostani lépése.

De február végén már jöhet a kamatcsökkentés

Ami késik, az nem múlik. A monetáris tanács februári ülésén már akár belevághat a lazításba is a jegybank. Januárban ugyanis várhatóan ötéves mélypontra, a jegybank 3 százalékos célja eshetett az infláció, sőt, nem zárható ki még egy pozitív meglepetés sem. Mindez pedig kellő érv lehet az MNB számára, hogy közel másfél év után újra csökkenjen a 6,5 százalékos alapkamat.

Annál is inkább, mert decemberben Varga Mihály jegybankelnök a monetáris tanács kamatdöntő ülése után már résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt. Habár a januári ülés után mintha visszalépett volna az enyhítéstől, a piac egyre inkább beárazza a lazítást. Most a befektetők 100 bázispontos kamatvágást várnak, az elsőt már februárban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu