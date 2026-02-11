Forrósodik a helyzet a Szabadság téren: Varga Mihályék hozzányúltak valamihez, amihez ritkán – lesz pénzük a bankoknak

A monetáris tanács 2026. január 13-i ülésén a kötelező tartalékráta 2 százalékpontos, 8 százalékról 6 százalékra csökkentéséről döntött – erről jelent meg sajtóközlemény a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján szerda délelőtt.

Újabb jegybanki lépés: Varga Mihályék hozzányúlnak a bankok tartalékrátájához / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Forrósodik a helyzet a Szabadság téren: Varga Mihályék hozzányúlnak a bankok tartalékrátájához

Mint írják, a hitelintézeteknek a 2026. márciusi tartalékolási periódustól kezdve kell az új rátával számított kötelező tartalékot teljesíteniük. A tartalékkötelezettség nem kamatozó része változatlanul a tartalékalap 2,5 százaléka marad.

A lépés nem jelent változást a jegybanki kamatkondíciókban, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad

– írják, hozzátéve, hogy az intézkedés a korábbi jegybanki programok lejárata mellett támogatja a bankok likviditáskezelését. Az MNB a kötelező tartalékráta normalizációjával tovább közelít az Európai Központi Bank gyakorlatához.

Semlegesít még a MNB

Az előző, tavalyi tartalékráta-csökkentés is arról szólt, hogy folyamatosan futnak ki a korábbi jegybanki programok a jegybank mérlegéből – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Ahogy ezek a programok lejárnak, visszafizetik az MNB-nek, emiatt folyamatosan szűkül a jegybank mérleg és a bankközi likviditás.

Amikor 8 százalékra levitték, akkor is az volt az indoklás, mivel zsugorodik a jegybanki likviditás, ezt ellentételezi a jegybank azáltal, hogy csökkenti a tartalékolási kötelezettséget.

Tehát kvázi semlegesíti azt a szűkítő hatást, amelyet a programok lejárata okoz, ezért Virovácz Péter szerint nem nevezhető monetáris lazításnak az MNB mostani lépése.

De február végén már jöhet a kamatcsökkentés

Ami késik, az nem múlik. A monetáris tanács februári ülésén már akár belevághat a lazításba is a jegybank. Januárban ugyanis várhatóan ötéves mélypontra, a jegybank 3 százalékos célja eshetett az infláció, sőt, nem zárható ki még egy pozitív meglepetés sem. Mindez pedig kellő érv lehet az MNB számára, hogy közel másfél év után újra csökkenjen a 6,5 százalékos alapkamat.