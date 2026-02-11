Egyre gyorsabbak a villanyautók, akár jelentős szigorítás jöhet

A nagy sebességű villanyautók motorjai közül többnek a fordulatszáma már meghaladja a percenkénti 30 ezret. És persze amikor a villanymotorok gyorsabban pörögnek, többet fogyasztanak és jobban is kopnak – írta meg az Origo.

Egyes villanyautók motorjának fordulatszáma már meghaladja a percenkénti 30 ezret / Fotó: Shutterstock

A kínai hatóságok január elsejétől szigorú előírásokkal szabályozzák az elektromos autók fogyasztását a jármű tömege alapján, és kategóriánként maximálják. Egy kompakt 2 tonnás elektromos SUV esetében a javasolt határérték 15,1 kilowattóra 100 kilométerenként.

Fontos a villanymotorok fordulatszámának szabályozása

Az Autószektor.hu cikke felhívja a figyelmet arra: a villanymotorok fordulatszámának szabályozása azért is fontos, mert a környezetvédelmi károk mellett közlekedésbiztonsági kockázatai is vannak az intenzíven gyorsuló és nagy sebességű autóknak, hiszen a több száz wattos teljesítményűek vezetésére nem mindenki alkalmas, miközben a nagyobb sebességtartományokban és intenzív gyorsításoknál az energiafelhasználás is megnő.

Mindezek figyelembevételével több ország hatóságainál is felmerült a műszaki korlátozások jogi kereteinek megteremtése.

Ez persze a benzinesek esetében is igaz, nem véletlenül korlátozzák műszakilag a szériaautók tempóját 250 kilométer per órára, ami persze csak hallgatólagos megállapodás az európai gyártók esetében.

Míg egy átlagos benzinüzemű autó körülbelül 5000-6000 percenkénti fordulat körül éri el a maximális fordulatszámot, az átlagos elektromos motorok percenkénti fordulatszáma 10–15 ezer között van, és ez a tartomány egyetlen fokozattal lefedi a jármű teljes sebességtartományát, több fokozat használata nélkül.

Szükséges lehet a központi sebességkorlátozás a villanyautóknál

Ugyanannyi teljesítmény mellett az elektromos motorok sokkal kompaktabbak, mint egy tipikus belső égésű motor, de ez nem akadályozza meg az elektromos járműgyártókat abban, hogy kisebb és nagyobb teljesítményű motorokat készítsenek, mert ezzel helyet szabadítanak fel az autóban, és csökkentik a költségeket. Ennek egyik módja a motor végsebességének növelése.