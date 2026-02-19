Közép-Európa egyik legmodernebb katonai objektuma épül fel Magyarországon

Egy évvel az alapkőletétel után bokréta került a szolnoki Thököly úti különleges műveleti laktanya épületére. A bokréta azt jelzi, hogy elkészült a katonai komplexum szerkezetépítésével a generálkivitelezéssel megbízott ZÁÉV Építőipari Zrt. – számolt be róla a Magyar Építők.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az új katonai komplexum bokrétaünnepségén / Fotó: Mészáros János / MTI

Regionális szerepe is lesz az új katonai központnak

A beruházás kizárólag magyar költségvetési forrásból, mintegy 59 milliárd forintból valósul meg – mondta el az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A létesítmény a különleges műveleti parancsnokság számára épül, amely a Magyar Honvédség egyik leggyorsabb reagálású, legmagasabban kiképzett és speciálisan felszerelt haderőneme.

Az új laktanya a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság, valamint a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthona is lesz.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a fejlesztés szorosan kapcsolódik a többnemzeti Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnoksághoz, amely Magyarország mellett Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével jön létre.

Az új laktanyakomplexum biztosítja a high-tech eszközök, drónok, speciális kommunikációs rendszerek, fegyverek és harci járművek biztonságos tárolását és karbantartását, megfelel a legszigorúbb információvédelmi előírásoknak, valamint korszerű feltételeket teremt a speciális kiképzéshez és az állandó készenléthez.

Nemcsak a honvédség, Szolnok is nyer

A fejlesztés első ütemében mintegy ezerfőnyi katonával gyarapodik a Thököly úti támaszpont. A komplexum mellett egy nőtlen tiszti szálló is épül majd, az ide érkezőkkel fellendül a város közösségi és gazdasági élete. A 32-es főút ezen részét pedig négysávosítják az M4-es gyorsforgalmi útig. Mindennek a katonák mellett a szolnokiak lesznek a nagy nyertesei, hiszen még nagyobb és több munkalehetőség, új igények, beruházások, szolgáltatások, fejlesztések jelennek meg a városban és környékén.

