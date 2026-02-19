Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,04% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,05% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,04% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 336,98 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 011,67 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,47 +0,3% BUX126 336,98 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 011,67 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,47 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
laktanya
honvédség
magyar honvédség

Közép-Európa egyik legmodernebb katonai objektuma épül fel Magyarországon

Húsz éve bezárt katonai terület újul meg Szolnokon: a Thököly úti egykori laktanya helyén épül Közép-Európa egyik legmodernebb katonai komplexuma.
VG/MTI
2026.02.19, 10:28
Frissítve: 2026.02.19, 10:44

Egy évvel az alapkőletétel után bokréta került a szolnoki Thököly úti különleges műveleti laktanya épületére. A bokréta azt jelzi, hogy elkészült a katonai komplexum szerkezetépítésével a generálkivitelezéssel megbízott ZÁÉV Építőipari Zrt. – számolt be róla a Magyar Építők.

A képen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az új katonai komplexum bokrétaünnepségén. Fotó: MTI/Mészáros János
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az új katonai komplexum bokrétaünnepségén / Fotó: Mészáros János / MTI

Regionális szerepe is lesz az új katonai központnak

A beruházás kizárólag magyar költségvetési forrásból, mintegy 59 milliárd forintból valósul meg – mondta el az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A létesítmény a különleges műveleti parancsnokság számára épül, amely a Magyar Honvédség egyik leggyorsabb reagálású, legmagasabban kiképzett és speciálisan felszerelt haderőneme.

Az új laktanya a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság, valamint a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthona is lesz.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a fejlesztés szorosan kapcsolódik a többnemzeti Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnoksághoz, amely Magyarország mellett Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével jön létre.

Az új laktanyakomplexum biztosítja a high-tech eszközök, drónok, speciális kommunikációs rendszerek, fegyverek és harci járművek biztonságos tárolását és karbantartását, megfelel a legszigorúbb információvédelmi előírásoknak, valamint korszerű feltételeket teremt a speciális kiképzéshez és az állandó készenléthez.

Nemcsak a honvédség, Szolnok is nyer 

A fejlesztés első ütemében mintegy ezerfőnyi katonával gyarapodik a Thököly úti támaszpont. A komplexum mellett egy nőtlen tiszti szálló is épül majd, az ide érkezőkkel fellendül a város közösségi és gazdasági élete. A 32-es főút ezen részét pedig négysávosítják az M4-es gyorsforgalmi útig. Mindennek a katonák mellett a szolnokiak lesznek a nagy nyertesei, hiszen még nagyobb és több munkalehetőség, új igények, beruházások, szolgáltatások, fejlesztések jelennek meg a városban és környékén.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu