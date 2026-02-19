Leszerepelt a Mol legnagyobb vetélytársa, megették a profitot az alacsony olajárak, ezen a finomítók haszna se segített

A régiónk egyik legnagyobb olajvállalata, a Magyarországon is jelen lévő lengyel Orlen eredményei igencsak messze voltak a piaci várakozásoktól a tavalyi év végén. A 2025-ös negyedik negyedév eredményeiről csütörtökön beszámoló olajvállalat teljesítményét az alacsony olaj- és gázárak húzták vissza, amelyet nem ellensúlyoztak megfelelő mértékben a magasabb finomítói marzsok.

Az alacsony olajárak megették az Orlen profitját / Fotó: Klaudia Radecka / Reuters

Többet vártak az Orlentől az elemzők

Az Orlen a tavalyi utolsó három hónapban 3,13 milliárd zloty (281 milliárd forint) eredményről számolt be, ami jócskán elmarad a 4,8 milliárd zlotys piaci várakozásoktól. A vártnál gyengébb eredmények mögött az alacsony nyersanyagárak mellett az Orlen eszközein leírt értékcsökkenés is meghúzódik – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Bár az Orlen finomítói marzsa megnőtt, miután az orosz dízelexportot visszafogták az újabb szankciók és az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások, ám egyes elemzők szerint ez nem lesz tartós, hiszen idővel az ellátási láncok alkalmazkodnak a változásokhoz.

Azonban ez sem volt elegendő annak ellensúlyozására, hogy a tavalyi év végén a Brent kőolajfajta árai mintegy 15 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban. A downstream szegmensben ugyanakkor az Orlen 2,2 milliárd zloty értékcsökkenési leírásra kényszerült, ami szintén nem tett jót az eredménynek.

A lengyel olajvállalat idén 36,3 milliárd zloty tőkeberuházásra készül, szemben a tavalyi 32,6 milliárd zlotyval. Az idén elkészülő projektek között van az első offshore lengyel szélerőműfarm és egy gázerőmű átadása Lengyelország északi részén. Az Orlen hazai vetélytársa, a Mol pénteken teszi közzé eredményeit.