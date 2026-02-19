Deviza
Mohu
hulladékgazdálkodás
Hernádi Zsolt
palack

Nyilvánosan kért elnézést a Mol-vezér – „Amit lehetett, azt megcsináltunk, legalább nem lettek fertőzések!"

Hernádi Zsolt elismerte, hogy a nagy havazások idején voltak fennakadások a szemétszállításban, és utólag is elnézést kért az érintettektől. A Mohu körüli változások is szóba kerültek – felülvizsgálják az 50 forintos visszaváltási díjat.
VG
2026.02.19., 10:52

Terjedelmes interjút adott a Telexnek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A cégvezető beszélt a hulladékgazdálkodást ért kritikákról is. A hóhelyzet miatt több tucat településre nem jutottak el a kukásautók.

mohu
Hernádi megszólalt a Mohu jövőjéről – felülvizsgálják az 50 forintos visszaváltási díjat / Fotó: Mohu / Facebook

Valóban volt egy körzet, ahol a rendkívüli helyzet egybeesett egy szolgáltatóváltással, és tagadhatatlan, hogy voltak fennakadások

– mondta a Mol vezetője, majd hozzátette, hogy ilyenkor elnézést kell kérni, túlórákat kell elrendelni, azt ki kell fizetni. 

Arról is beszélt, hogy dolgozott a kríziscsapat, de volt, ahová a szemetes nem tudott felmenni. 

„Ezekben a helyzetekben a sofőr dönt, mert az is az ő felelőssége, ha probléma van. Ahol nem volt a hó elkotorva, oda sokszor nem tudtak bemenni a kollégák” – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a hókotrás a koncesszió alapján nem a Mohu feladata, hanem a fővárosé és a kerületeké. 

„Amit lehetett, azt megcsináltunk, de biztos, hogy voltak helyek, ahonnan nem volt elszállítva a szemét. 

Öröm az ürömben, hogy a nagy hidegben ebből legalább nem lettek fertőzések”

 – mondta Hernádi Zsolt.

„Tanultunk belőle mi is és az önkormányzatok is. A bosszúságokért utólag is elnézést kérek, függetlenül attól, hogy a bosszúságot kinek a hibája okozta” – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy azért váltották le a Mohu vezetőségét, mert „más csapat kell egy cég elindításához és más a konszolidálásához”, és nem ért egyet azzal, hogy a Tisza programjában az szerepel, hogy a koncessziót újra kell gondolni.

„A körforgásos üzletágba mi már nagyon sok pénzt ruháztunk be, egyelőre veszteséges, de adtunk egy esélyt az uniós célok elérésére. És azért vannak szép eredmények, már évi 3 milliárd palackot gyűjtünk vissza, ez mintegy 90 százaléka az összes gyártottnak, ami még európai szinten is sikertörténet” – mondta. Hozzátette, hogy néhány helyen van elmaradás, de ez részben a korábbi információszolgáltatással is magyarázható. 

Azt is elmondta, hogy ahol centralizáltabb a hulladéktermelők piaca, ott egyszerűbb eredményt felmutatni. Az újrafeldolgozási arány 34 százalékra nőtt, és a lerakási arányt sikerült 50 százalék alá levinni Magyarországon. 

„Vannak szép eredmények, de tudom, hogy messze még a vége, ezért is van 35 éves idő meghatározva a koncesszióra, hogy ne az épp aktuális érdekek rángassák a rendszert. 

Az árrendszer pedig a korábbi jelentések alapján lett kialakítva. Most lesz felülvizsgálat”

– árulta el az elnök-vezérigazgató.

