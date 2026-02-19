350-nel száguldó csúcsvasutat épít Lengyelország, leviszi a föld alá – pókhálóként szövi be az országot, képeken a minden eddiginél nagyobb projekt

Lengyelország történetének egyik legambiciózusabb infrastrukturális projektje a CPK vasúti program (teljes nevén Centralny Port Komunikacyjny – Központi Kommunikációs Kikötő). Ennek során multimodális közlekedési csomópont jön majd létre, amely egy hatalmas új repülőteret és egy teljesen új, országos nagy sebességű vasúti hálózatot (NSV) köt össze – írja a Magyar Építők.

Lengyelország új korszakot nyithat a közlekedésben a CPK vasúti programmal / Fotó: Magyar Építők

A program célja, hogy hogy ne csak egy repülőtér épüljön Varsó közelében, hanem egy olyan vasúti pókháló is, amelynek köszönhetően Lengyelország legtöbb nagyvárosa két és fél órán belül elérhetővé válik a fővárosból.

A vasúti program legfontosabb eleme az „Y” vonal, amely a hálózat gerinceként Varsót köti össze Lódz városával, majd onnan kettéágazva Wroclawval és Poznannal.

Ez lesz az első igazi nagy sebességű szakasz Lengyelországban, ahol a vonatok tervezett sebessége eléri a 350 kilométer per órát.

A Lódzi Retkinia TBM alagútfúró pajzs indítókamrája az első elkészült létesítmény a CPK vasúti programban. A projektről a Budimex SA számolt be közösségi oldalán, akik a beruházó Port Polska megbízásából végezték a geotechnikai és alapozási munkálatokat.

A nagy sebességű vasúti alagút körülbelül 4,6 kilométer hosszú és körülbelül 14 méter átmérőjű lesz a Retkinia indítókamrát a Lódzi Fabryczna állomás fogadókamrájával összekötő szakaszon, ami lehetővé teszi, hogy a vonatok akár 160 kilométer per órás sebességgel is közlekedhessenek benne.

Egy közel 30 méteres mélységben, sugárhabarcsos technológiával épített vízszintes szűrődésgátló gát tervezése is hozzájuk tartozott, amely a falak tágulását biztosítja a munkagödör aljánál.

A Retkinia kamraprojekt legimpozánsabb elemei a monumentális résfalak / Fotó: Magyar Építők

Wojciech Walczak, a Soletanche Polska üzemeltetési igazgatója hangsúlyozta: a Retkinia kamraprojekt legimpozánsabb elemei a monumentális résfalak. Ez a projekt nemcsak a nehéz geológiai körülmények között végzett munka miatt jelentett kihívást, hanem a mély munkagödör stabilitásának megőrzése és a szakaszonként több mint 30 tonnát nyomó erősítő ketrecek pontos beépítése miatt is.

Csapatuk tervezte és kivitelezte a Lódzi Fabryczna állomás TBM fogadókamrájának alapozását is. Jelenleg a földmunkákhoz és az építkezéshez elengedhetetlen, ideiglenes acéltámasztékokat szerelik be a létesítményben.