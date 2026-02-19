Deviza
repülőgépipar
Airbus
A320

A Wizz Airhez hasonlóan az Airbusnak is a hajtóművekkel gyűlt meg a baja, zuhan az árfolyam

Szépen nőtt a repülőgyártó nyeresége a negyedik negyedévben. Az Airbus-részvények árfolyamát azonban megviselték a hajtóműproblémákkal kapcsolatos hírek.
Murányi Ernő
2026.02.19, 10:13
Frissítve: 2026.02.19, 10:36

Az Airbus népszerű A320-as repülőgépeinek havi gyártási mennyisége a jövő év végére eléri a 70-75 darabot – közölte a vállalat csütörtökön reggel, némileg visszakozva korábbi 75 darabos célkitűzésétől. Ezzel együtt a repülőgyártó idén rekordszámú, körülbelül 870 repülőgép leszállítását tervezi, szemben a tavalyi 793-mal – tették hozzá.

PARIS AIR SHOW 25 Airbus
Rosszul indult az év az Airbusnál / Fotó: Matthieu Rondel

Az Airbusnak is meggyűlt a baja a Pratt & Whitney-vel

A vállalat szerint a megbízható hajtómű-beszállítás akadozása lassítja az A320-as gépek gyártását, miközben gigászi küzdelmet vív a legkelendőbb modellje iránti rekordkereslet kielégítéséért.

A Wizz Airhez hasonlóan az Airbusnak is a Pratt & Whitney hajtóműveivel gyűlt meg a baja, Guillaume Faury, a repülőgyártó vezérigazgatója jelentősnek nevezte a hajtómű-beszállítás szűk keresztmetszetét. Mint ismert, a Wizz Air a már leszállított Airbusok Pratt & Whitney által gyártott hajtóműveinek utólagos felülvizsgálata miatt évek óta kénytelen flottája egy-egy részét kivonni az üzemeltetésből.   

Tavaly egyébként arra kényszerült az Airbus, hogy egy ideig hajtómű nélkül építse a repülőgépeket a gyártósorok folyamatos működtetése céljából. S bár a hajtóművek beszállítása az év végére felzárkózott, az A320-asok hibás törzsburkolata miatt december utolsó heteiben 790 darabra csökkentette éves szállítási célkitűzését. 

Ebben az évben a gyenge start dacára újra szállítási rekordot terveznek, de jó tudni, hogy az elmúlt években többször is kénytelenek voltak felülvizsgálni az előrejelzéseket. Az európai repülőgépgyártó szállításai – mindössze 19 repülővel – januárban hatéves mélypontra zuhantak, miközben a rivális Boeing kilábalt az évekig tartó válságból, és 2018 óta a legtöbb repülőgépet szállította le. 

A Pratt & Whitney mulasztása, hogy tudniillik képtelen maradéktalanul leszállítani a megrendelt hajtóműveket, negatívan befolyásolja az idei előrejelzést és a termelés felfutásának ütemét

– áll az Airbus csütörtöki közleményében.

A problémák dacára nőtt a vállalat nyeresége 

Az Airbus korrigált üzemi eredménye egyébként a negyedik negyedévben éves bázison 17 százalékkal, 2,98 milliárd euróra bővült, ami meghaladja a Bloomberg-konszenzus átlagos becslését, míg a bevételei 5 százalékkal, 25,98 milliárd euróra emelkedtek, elmaradva az elemzők 26,38 milliárd eurós prognózisától.

A nettó nyereség ezalatt 6 százalékkal 2,58 milliárd euróra, részvényenként 3,27 euróra nőtt.

A vállalat 2026-ban mintegy 4,5 milliárd eurós szabad cash flow-t vár a tavalyi 4,57 milliárd euróval szemben. A korrigált üzemi eredmény pedig év végére elérheti a 7,5 milliárd eurót.

Az Airbus igazgatósága részvényenként 3,20 eurós osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös nyereségre, ami 20 centes emelést jelent.

A hírre az Airbus részvényei több mint 5 százalékkal, 190 euró alá gyengültek. Év eleje óta pedig már közel 7 százalékos a lemorzsolódás.

 

Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ugyanakkor vételre ajánlja a részvényt, mégpedig 234,5 eurós mediáncélár mellett, azaz a felértékelődési potenciál meghaladja a 23 százalékot. 

