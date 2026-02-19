Csütörtök délelőtt 10 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményt várhatóan a Barátság olajvezeték körüli botrány uralja majd, miután szerdán a kormány bejelentette, hogy leállítja a dízelszállítást Ukrajna felé, válaszul az ukránok ellenséges lépésére.

Gulyás Gergely: további válaszlépések jöhetnek Ukrajna ellen, vizsgálják az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét / Fotó: Bruzák Noémi / MTI