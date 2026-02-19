Lépnie kellett a Molnak: több százezer tonna kőolajat rendel tengeri útvonalon
A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, hogy első körben 500 ezer tonna kőoalajat rendelt meg tengeriúton a Mol.
A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, kormány célja az, hogy amíg a Barátság kőolajvezeték nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák Magyarország ellátását.
A Mol olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.
Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe.
A kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol csoport finomítóiba.
Gulyás Gergely a kormányinfón arról is beszélt, hogy sok alternatíva nincsen: a kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésére. Az Adria vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat.
Ennek akadálya nincsen
– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Azt is felidézte, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat.
Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két nap a javítás.
Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, erről pedig „objektív, tényszerű információ van”.
A Mol-vezér fontos részleteket közölt az orosz olajról
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója interjút adott a Telexnek, amelyben hangsúlyozta, hogy az olajnál tisztázni kellene, hogy mit is lehet nevezni orosz olajnak: a származási helyet vagy az orosz típusú olajat.
Hozzátette, hogy az olajpiacon a helyzet egy fokkal rosszabb, mert egyszerre van infrastrukturális és forrásprobléma.
„Ugyan két vezeték látja el Magyarországot, az orosz Barátság kőolajvezeték és a tenger felől érkező Adria vezeték, de
ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani, olyan ez, mint egy ház, amit nem használunk, és leromlik
– mondta Hernádi.
Hozzátette, az Adria-vezeték „sötét ló”, mivel évi 2 millió tonnánál többet soha nem hoztak még fel rajta, bár a horvát partnereik mindig bemondják, hogy 10-12-14 sőt 15 milliót is tudnának hozni, ám ez nincs bizonyítva.
„Ezért is örülök annak, hogy múlt héten megállapodott a horvát, a szlovák, a magyar fél és az Európai Bizottság, hogy részletes és hosszan tartó tesztsorozat indul az Adria vezetéken, hogy tények alapján lehessen vállalásokat tenni. Jó hír, hogy ebbe a horvátok is belementek” – jelentette ki a cégvezető.
Hernádi Zsolt elmondta, hogy az olajpiacon most éppen Magyarország és Szlovákia is egy úgynevezett leválási ütemtervet készít.
Kifejtette, hogy szerinte nem kellene leválni az orosz olajról, mivel az ország alapvető része az energiabiztonság. Ugyanis szerinte az oroszok a legolcsóbb és a legbiztonságosabb szállítók.
Tavaly, amikor Százhalombattán tűz ütött ki a finomítóban, akkor is rugalmasan lehetett csökkenteni a vásárlásokat. Hozzátette, hogy az oroszok amúgy azért ilyen rugalmasak, mert nekik is a cső a legjobb szállításuk, a tanker drágább, és a kikötőkben sok a kiszámíthatatlanság.