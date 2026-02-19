Lépnie kellett a Molnak: több százezer tonna kőolajat rendel tengeri útvonalon

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, hogy első körben 500 ezer tonna kőoalajat rendelt meg tengeriúton a Mol.

Leállt a Barátság kőolajvezeték, a Mol pedig 500 ezer tonna olajat rendelt tengeri úton / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, kormány célja az, hogy amíg a Barátság kőolajvezeték nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák Magyarország ellátását.

A Mol olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe.

A kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol csoport finomítóiba.

Gulyás Gergely a kormányinfón arról is beszélt, hogy sok alternatíva nincsen: a kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésére. Az Adria vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat.

Ennek akadálya nincsen

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Azt is felidézte, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat.

Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két nap a javítás.

Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, erről pedig „objektív, tényszerű információ van”.

A Mol-vezér fontos részleteket közölt az orosz olajról

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója interjút adott a Telexnek, amelyben hangsúlyozta, hogy az olajnál tisztázni kellene, hogy mit is lehet nevezni orosz olajnak: a származási helyet vagy az orosz típusú olajat.