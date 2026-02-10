Nagyot villantott a Tesla Magyarországon, nem csak a szegediek örülhetnek

A V4 Supercharger típusú töltők nem csak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára. Más elektromos járművek vezetői is használhatják őket – írja az Origo a vállalati közleménye alapján, melyet a töltő átadása kapcsán adott ki a bevásárlóparkot üzemeltető vállalat.

A Tesla Pécsett átadott V4 Supercharger töltője – most Szegeden készült el egy ilyen típusú töltőállomás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szegedre került a Tesla új töltője

Az új szegedi V4 Supercharger töltőállomásnál a hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető az autóba.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfélszavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki.

Ez a 13. Supercharger állomás Magyarországon.

Jelenleg több mint 140 töltőpont üzemel 13 különböző lokáción.

A pécsi töltőpont az első olyan Tesla-töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt.-vel együttműködésben valósult meg. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Tesla tavaly októberben a pécsi Shopland Bevásárlóparkban, a Makay István úton nyitotta meg első magyarországi V4 Supercharger állomását. A V4 Supercharger többek között abban különbözik elődeitől (a V2-től és a V3-tól), hogy több állomást tud kiszolgálni egyszerre, nagyobb teljesítményűre bővíthető, hatékonyabb és kisebb méretű. Szintén a V4 újítása, hogy más gyártók modelljeivel is kompatibilis.

A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és a forgalmat is növeli.

A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára