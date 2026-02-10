Megtorpant a forint, már a csütörtököt várják a befektetők

Hétfőn tovább erősödött a forint az euróval szemben és kétéves csúcsára jutott a magyar deviza

– írja az Erste.

Ennek hátszelét leginkább a dollár gyengülése adja, a zlotyval szemben nem történt érdemi elmozdulás. Az első havi költségvetési adat szufficitet mutat, ami nem meglepetés, a januári adatok általában ezt a mintázatot követik – teszik hozzá a brókercég elemzői.

Hétfő reggel is még 377 alatt járt az euró kurzusa. Itthon csendes napra számítunk, amennyiben a nemzetközi helyzet nem változtat a képen. A hét fókuszában a csütörtöki inflációs adat áll

– emelte még ki az Erste.

Összeszedte magát a dollár

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben egy helyben topog, a devizapár nem mozdult egy tapodtat sem az 1,19 közeléből.