Megtorpant a forint, már a csütörtököt várják a befektetők
Megtorpant kedden délelőtt a forint erősödése, sőt az euróval szemben nagyjából 0,2 százalékot le is adott hétfőn megszerzett előnyéből a magyar pénznem.
Megpihent a forint a rali után
Fél tizenkettő körül az euró 377,7 forint környékén ingadozott, s nagyjából hasonló kép bontakozott ki a dollárhoz mérten is.
A zöldhasú 0,3 százalékkal, 316,94 forintig erősödött.
Hétfőn tovább erősödött a forint az euróval szemben és kétéves csúcsára jutott a magyar deviza
– írja az Erste.
Ennek hátszelét leginkább a dollár gyengülése adja, a zlotyval szemben nem történt érdemi elmozdulás. Az első havi költségvetési adat szufficitet mutat, ami nem meglepetés, a januári adatok általában ezt a mintázatot követik – teszik hozzá a brókercég elemzői.
Hétfő reggel is még 377 alatt járt az euró kurzusa. Itthon csendes napra számítunk, amennyiben a nemzetközi helyzet nem változtat a képen. A hét fókuszában a csütörtöki inflációs adat áll
– emelte még ki az Erste.
Összeszedte magát a dollár
Az euró-dollár keresztárfolyam eközben egy helyben topog, a devizapár nem mozdult egy tapodtat sem az 1,19 közeléből.
Az amerikai dollár hétfőn erős eladási nyomás alá került. A japán választási eredmények után a tokiói jegybank beavatkozásának növekvő kockázata mellett a Bloomberg jelentése, amely szerint a kínai szabályozó hatóság szóban azt tanácsolta az ország pénzügyi intézményeinek, hogy korlátozzák az amerikai államkötvények vásárlását, gyengítette a zöldhasút.
Kedden kora reggel ugyanakkor a tízéves amerikai államkötvények hozama stabil maradt, valamivel 4,2 százalék alatt, és a dollárindex is stabil volt, ami arra utal, hogy a hétfői hírek negatív hatása enyhülni kezdett.
A nap második felében közzéteszik a decemberi amerikai kiskereskedelmi értékesítési adatokat.
Szerdán a januári, mezőgazdaságon kívüli béradatok növelhetik a dollár volatilitását.
A befektetők emiatt az adatok megjelenéséig kivárhatnak, mielőtt nagyobb pozíciókat vennének fel.