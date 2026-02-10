Deviza
Megtorpant a forint, már a csütörtököt várják a befektetők

A hétfői rali után szusszan egyet a magyar fizetőeszköz. Az euró-dollár sem igazán mozgolódik, csütörtökön jöhet erőteljes impulzus a forint piacán.
Murányi Ernő
2026.02.10, 13:23
Frissítve: 2026.02.10, 13:46

Megtorpant kedden délelőtt a forint erősödése, sőt az euróval szemben nagyjából 0,2 százalékot le is adott hétfőn megszerzett előnyéből a magyar pénznem.

forint kamatstop,Interest,Rates,Continue,To,Increase,,Stocks,And,Mutual,Funds,,Investment
Megtorpant a forint / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Megpihent a forint a rali után

Fél tizenkettő körül az euró 377,7 forint környékén ingadozott, s nagyjából hasonló kép bontakozott ki a dollárhoz mérten is.

A zöldhasú 0,3 százalékkal, 316,94 forintig erősödött.

Hétfőn tovább erősödött a forint az euróval szemben és kétéves csúcsára jutott a magyar deviza

– írja az Erste. 

Ennek hátszelét leginkább a dollár gyengülése adja, a zlotyval szemben nem történt érdemi elmozdulás. Az első havi költségvetési adat szufficitet mutat, ami nem meglepetés, a januári adatok általában ezt a mintázatot követik – teszik hozzá a brókercég elemzői.

Hétfő reggel is még 377 alatt járt az euró kurzusa. Itthon csendes napra számítunk, amennyiben a nemzetközi helyzet nem változtat a képen. A hét fókuszában a csütörtöki inflációs adat áll

– emelte még ki az Erste.

Összeszedte magát a dollár

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben egy helyben topog, a devizapár nem mozdult egy tapodtat sem az 1,19 közeléből.

Az amerikai dollár hétfőn erős eladási nyomás alá került. A japán választási eredmények után a tokiói jegybank beavatkozásának növekvő kockázata mellett a Bloomberg jelentése, amely szerint a kínai szabályozó hatóság szóban azt tanácsolta az ország pénzügyi intézményeinek, hogy korlátozzák az amerikai államkötvények vásárlását, gyengítette a zöldhasút.

Kedden kora reggel ugyanakkor a tízéves amerikai államkötvények hozama stabil maradt, valamivel 4,2 százalék alatt, és a dollárindex is stabil volt, ami arra utal, hogy a hétfői hírek ​​negatív hatása enyhülni kezdett.

A nap második felében közzéteszik a decemberi amerikai kiskereskedelmi értékesítési adatokat. 

Szerdán a januári, mezőgazdaságon kívüli béradatok növelhetik a dollár volatilitását.

 A befektetők emiatt az adatok megjelenéséig kivárhatnak, mielőtt nagyobb pozíciókat vennének fel. 

