Okostelefont, laptopot, játékkonzolt vagy autót venne? Az MI-fejlesztések miatt mélyebben kell a zsebébe nyúlnia

Újabb csiphiány fenyeget, ami az okostelefonoktól a laptopokon és játékkonzolokon át egészen az autókig éreztetheti hatását, miután a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges adatközpontok a memóriacsipekből sem tudnak eleget beszerezni. Szemben a szintén MI-fejlesztésekhez szükséges GPU-kkal, a memóriacsipeket a háztartási és szórakoztatóelektronikai eszközök széles köre használja, így ezen eszközök széles köre drágulhat meg.

A mesterségesintelligencia-fejlesztések szűk keresztmetszete a memóriacsipek hiánya lett / Fotó: Science Photo Library via AFP

A memóriacsipek drágulása cégek sorának okoz fejfájást

Eredményei közlésekor az Apple is jelezte, hogy problémát okozhat a csipek hiánya, de a memória drágulása a Nintendo, a Szegeden gyárat építő BYD, a Xiaomi vagy épp a számítógépes kiegészítőket gyártó Logitech részvényeinek árfolyamára is nyomást helyez – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Mindeközben az olyan memóriacsip-gyártók, mint a Sandisk, a Western Digital, a Micron, a Samsung vagy az SK Hynix árfolyama kilőtt, ami nem is csoda, miután a DRAM vagy NAND memóriák ára is nagyot ugrott, így az ezeket gyártó cégek profitja megsokszorozódott.

Az utóbbi időszak legnagyobb menetelését végrehajtó Sandisk 2024-ben még égette a pénzt, míg a legutóbbi negyedévben már több mint egymilliárd dollár szabad cash flow-t generált. Nem meglepő tehát, hogy

a Sandisk, a Western Digital és a Micron volt a három legjobban teljesítő részvény az S&P 500 index tagjai közül az elmúlt évben.

Azonban szédületes rali árnyékában a Financial Times írása már a memóriacsipek piacának ciklikus jellegére figyelmeztet, ahol a szárnyalást gyakran összeomlás követi.

A hiány vége mindig túlkínálat

Nassim Nicholas Taleb híres megfigyelése – „nem láttam még olyan hiányt, ami nem túlkínálattal ért véget” – valószínűleg a memóriacsipek piacán is igaz, különösen, ha a hiány miatt esetleg nem teljesülő rendelések ellen túlrendeléssel védekeznek a cégek. Az ostorcsapáshatásnak nevezett jelenség a koronavírus-járványt követő inflációs nyomás vagy épp autóipari csiphiány kialakulásában is nagy szerepet játszott, ám

hiába emelkedett egy sor most is említett memóriagyártó részvénye 2020 közepétől 2022 januárjáig több mint 100 százalékot, a következő 9 hónapban ezek a nyereségek elpárologtak.

A kérdés ezek után már csak az, hogy a ciklus mely pontján járunk, tehát mennyire bizonyulhat tartósnak a csipek hiánya. A kereslet a túlrendelések miatt lehet mérsékeltebb annál, amit a piac jelez, miközben például a Samsung már bejelentette, hogy jelentősen bővíti a nagy sávszélességű memóriák (high bandwith memory, HBM) gyártását, ami a kínálatot növeli meg.